Atletica, Gout Gout battuto da un connazionale a Melbourne. Tebogo non brilla sui 400

Archiviata definitivamente la stagione indoor dopo la conclusione dei recenti Mondiali al coperto di Nanchino, comincia ad entrare nel vivo il lungo percorso di avvicinamento verso la rassegna iridata outdoor di settembre a Tokyo. Quest’oggi a Melbourne si è disputata la prima tappa del World Continental Tour (livello gold) di atletica, in cui erano presenti due stelle internazionali della velocità maschile.

Stiamo parlando di Gout Gout e Letsile Tebogo, impegnati rispettivamente nei 200 metri e sul giro di pista. Il baby fenomeno australiano, detentore del record nazionale assoluto con il sensazionale 20.04 dello scorso dicembre e autore della miglior prestazione mondiale stagionale con il 20.05 del 16 marzo, non è riuscito a migliorarsi ulteriormente tagliando il traguardo in 20.30 (vento +0.4 m/s)

Il diciassettenne Gout Gout è arrivato secondo nel prestigioso meeting Maurie Plant Classic, arrivando alle spalle del connazionale Lachlan Kennedy (20.26 con il personale sbriciolato) ma confermandosi uno dei possibili grandi protagonisti del 2025. Niente vittoria anche per Tebogo, campione olimpico in carica dei 200, che si è cimentato nel “giro della morte” attestandosi in seconda piazza con 45.26 (lontano dal suo primato) dietro al connazionale botswano Bayapo Ndori (45.14).