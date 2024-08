L’Italia spreca una buona occasione e viene eliminata in semifinale nella staffetta 4×400 femminile valevole per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il quartetto composto nell’ordine da Ilaria Accame (52.50), Anna Polinari (51.90), Giancarla Trevisan (la migliore con un ottimo 50.80) e Alice Mangione (51.30 in chiusura) ha archiviato un quinto posto nella seconda batteria, risultando il primo degli esclusi dalla finale.

Purtroppo le azzurre sono rimaste molto distanti dal record nazionale stabilito agli Europei di Roma (3:23.40 valso la quarta piazza in finale, a pochi decimi dal podio), correndo in 3:26.50 e mancando la qualificazione per l’ultimo atto per 73 centesimi. Il secondo crono di ripescaggio è stato siglato infatti dal Canada, che ha concluso la seconda heat al quarto posto in 3:25.77.

Nessuna sorpresa tra le favorite per le medaglie, tutte ammesse in finale. Miglior tempo delle batterie per gli Stati Uniti (Hayes, Little, Butler, Brown) in 3:21.44 davanti alla Gran Bretagna (John, Kelly, Williams, Nielsen) con 3:24.72 e alla Francia (Sylla, Grebo, Deau, Brossier) padrona di casa con 3:24.73.