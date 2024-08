Mattinata di batterie, qualificazioni e ripescaggi allo Stade de France, dove proseguono le gare di atletica leggera valide per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha conquistato la finale con la 4×100 maschile, mentre la 4×100 femminile è rimasta fuori dalle migliori otto. Buon ripescaggio in semifinale per Simone Barontini sugli 800 metri, spicca l’eliminazione della statunitense Chase Jackson, Campionessa del Mondo di getto del peso.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI OGGI

BATTERIE

4X100 (MASCHILE) – I cambi tra Matteo Melluzzo e Marcell Jacobs e tra il Messia e Fausto Desalu non sono stati impeccabili (soprattutto il secondo), ma il quartetto completato da Filippo Tortu ha chiuso al quinto posto nella prima batteria con il tempo di 38.07 ed è riuscito a qualificarsi per la finale con il secondo crono di ripescaggio. Dominano gli USA, spicca la clamorosa deliminazione della Giamaica nella lenta seconda batteria infarcita di errori.

4X100 (FEMMINILE) – Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi non sono praticamente mai state in gara e non sono riuscite a qualificarsi per la finale. Sesto posto nella prima batteria in 46.03, spiccano gli USA e la Gran Bretagna.

QUALIFICAZIONI

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – La notizia del giorno è la clamorosa eliminazione della statunitense Chase Jackson. La Campionessa del Mondo si ferma a 17.80 metri, ad addirittura 36 centimetri dalla qualificazione: misura decisamente bassa per la grande favorita della vigilia, che deve dire addio al sogno di conquistare una medaglia. Si sono qualificate in finale: la canadese Sarah Mitton (19.77), la neozelandese Maddison-Lee Wesche (19.25), la tedesca Yemisi Ogunleye (19.24), l’olandese Jessica Schilder (18.92), le cinesi Lijiao Gong (18.78) e Jiayuan Song (18.73), le statunitensi Raven Saunders (18.62) e Jaida Ross (18.58), la svedese Fanny Ross (18.17), la tedesca Alina Kenzel (18.16) e la svedese Axelina Johansson (18.16).

RIPESCAGGI

800 METRI (MASCHILE) – Simone Barontini vince con grande personalità il proprio ripescaggio, imponendosi in 1:45.56 davanti al francese Benjamin Robert (1:45.83) e al venezuelano José Maita (1:46.44). Il marchigiano si è così meritato l’ammissione alle semifinali, a cui si era già qualificato Catalin Tecuceanu attraverso le batterie di ieri. Promossi anche il britannico Brandon Miller (1:44.21), l’algerino Mohamed Ali Gouaned (1:44.37), il norvegese Tobias Groenstad (1:44.57), il messicano Jesus Tonatiu Lopez (1:45.13), il botswano Kethobogile Haingura (1:45.52).

100 OSTACOLI – Non c’erano italiane in gara, meritano il pass per la semifinale le prime due classificate delle tre serie di ripescaggio: la sudafricana Marione Fourie (12.79), la liberiana Ebony Morrison (12.82), l’ecuadoriana Maribel Caicedo (12.83), le finlandese Lotta Harala (12.86), l’olandese Maayke Tjin-A-Lim (12.87) e la giapponese Yumi Tanaka (12.89).

EPTATHLON

La britannica Katarina Johnson-Thompson si porta al comando dopo 100 ostacoli e salto in alto con 2.197 punti, precedendo di misura la belga Nafissatou Thiam (2.173) e la statunitense Anna Hall (2.164): si preannuncia una sfida molto intensa per le medaglie, si proseguirà nel pomeriggio con getto del peso e 200 metri. Sveva Gerevini è al momento 13ma con 1.968 punti (13.40 tra le barriere per 1.065 punti e 1.74 nel lungo per 903 punti).