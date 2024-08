Atletica, Golden Gala Roma 2024: programma, orari, tv, streaming

Nella serata di venerdì 30 agosto lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro del Golden Gala 2024, valevole come tredicesimo e terzultimo appuntamento stagionale della Diamond League. La capitale d’Italia è pronta ad accogliere tante stelle dell’atletica mondiale, tra cui ben 10 campioni olimpici nell’ultima edizione dei Giochi di Parigi e molti big del movimento italiano.

Attesi per la precisione ben 20 azzurri, tutti a caccia di una buona prestazione nella tappa di casa del massimo circuito internazionale itinerante. Osservati speciali Marcell Jacobs (insieme a Chituru Ali) nei 100, Gianmarco Tamberi (con Stefano Sottile) nel salto in alto, Leonardo Fabbri nel peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, il bronzo olimpico nel triplo Andy Diaz e l’argento a cinque cerchi dei 10.000 metri Nadia Battocletti, iscritta sui 1500.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle singole gare, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala 2024 a Roma. Il meeting italiano della Diamond League di atletica verrà trasmesso in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 21.00); in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA ROMA 2024

Venerdì 30 agosto

19.30 Lancio del disco (maschile)

19.48 Salto triplo (maschile)

20.15 Getto del peso (maschile)

20.37 Salto con l’asta (femminile)

21.04 400 metri (maschile)

21.15 100 ostacoli (femminile)

21.20 Salto in alto (maschile)

21.24 3000 siepi (femminile)

21.41 Salto in lungo (femminile)

21.44 200 metri (femminile)

21.55 110 ostacoli (maschile) – non valevole per la Diamond League

22.04 5000 metri (maschile)

22.28 400 ostacoli (femminile)

22.37 1500 metri (femminile)

22.52 100 metri (maschile)

PROGRAMMA GOLDEN GALA ROMA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, dalle 21.00.

Diretta streaming: Rai Play, dalle 21.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.