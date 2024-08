Atletica, Golden Gala da urlo con Tamberi, Jacobs, Battocletti, Diaz e otto Campioni Olimpici

Una vera e propria parata di Campioni Olimpici arricchirà il Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. La Capitale si appresta a ospitare un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante a cui prenderanno parte ben otto vincitori dei recenti Giochi. Nel complesso si contano si contano 15 vincitori di medaglie d’oro alle Olimpiadi in specialità individuali e 53 vincitori di medaglie olimpiche dell’ultima edizione e delle precedenti.

Vedremo all’opera lo statunitense Ryan Crouser (getto del peso), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco), il botswano Letsile Tebogo (200 metri, ma sarà impegnato sul rettilineo), la statunitense Masai Russell (100 ostacoli), Winfred Yavi dal Bahrain (3000 siepi), l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), la statunitense Tara Davis-Woodhall (salto in lungo), la keniana Faith Kipyegon (1500 metri).

All’evento parteciperanno ben 19 italiani. Grande attesa per due Campioni Olimpici di Tokyo 2020, ovvero Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Nadia Battocletti tornerà in scena dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vedremo all’opera anche un altro medagliato dei Giochi: Andy Diaz, bronzo nel salto triplo. Leonardo Fabbri sarà impegnato nel getto del peso, sulla stessa pedana dove a giugno vinse il titolo continentale. Leonardo Simonelli correrà i 110 ostacoli.

GARE GOLDEN GALA ROMA 2024

Sul rettilineo dell’Olimpico vedremo all’opera ben quattro finalisti di Parigi e sei atleti con tempi stagionali inferiori a 9.86. Marcell Jacobs, reduce dal quinto posto ai Giochi (9.85, miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni) e dal 9.93 corso a Chorzow, incrocerà lo statunitense Fred Kerley e il giamaicano Kishane Thompson, rispettivamente bronzo e argento a cinque cerchi, ma anche il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri) e il keniano Ferdinand Omanyala.

Gianmarco Tamberi torna in gara dopo aver vinto a Chorzow, riabbracciando l’Olimpico dove si è laureato Campione d’Europa di salto in alto a inizio giugno siglando il mondiale stagionale (2.37). Salta il confronto con il neozelandese Hamish Kerr (il Campione Olimpico ha rinunciato), presenti il coreano Woo Sang-hyeok, l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela, il giamaicano Romaine Beckford.

Nadia Battocletti si cimenterà per l’occasione sui 1500 metri dopo l’argento olimpico sui 10.000 metri. La trentina punterà a scendere sotto i quattro minuti per la prima volta in carriera in una gara che vede al via la keniana Faith Kipyegon, Campionessa Olimpica e primatista mondiale. Al via anche la fresca primatista italiana Sinta Vissa (3:58.11) e la pattuglia etiope guidata da Birke Haylom.

Andy Diaz si presenta con al collo il bronzo a cinque cerchi nel salto triplo e il primatista italiano cercherà il risultato di lusso nella sua città d’azione, incrociando il burkinabé Hugues Fabrice Zango (Campione del Mondo), il tedesco Max Hess e il cubano Lazaro Martinez (argento iridato). Leonardo Fabbri affronterà nuovamente i colossi statunitensi Ryan Crouser (Campione Olimpico e Campione del Mondo) e Joe Kovacs (argento a Parigi) come già successo a Chorzow domenica scorsa, nella gara di getto del peso ci saranno anche il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo a Parigi) e lo statunitense Payton Otterdahl.

Lo statunitense Quincy Hall si è dovuto chiamare fuori dai 400 metri causa infortunio, senza il Campione Olimpico ci sarà spazio per lo zambiano Muzala Samukonga e il trinidegno Jereem Richards, Luca Sito proverà a brillare come fatto agli Europei. Sui 100 ostacoli sarà l’americana Masai Russell, trionfatrice a Parigi, a partire con i favori del pronostico sfidando la francese Cyrena Samba-Mayela (argento a cinque cerchi).

La gara di salto con l’asta sarà illuminata dall’australiana Nina Kennedy, Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo pronta ad affrontare la canadese Alysha Newman (bronzo olimpico) e la svizzera Angelica Moser (Campionessa d’Europa), ma anche le azzurre Elisa Molinarolo e Roberta Bruni. Nel lancio del disco sarà presente l’intero podio dei Giochi: il giamaicano Roje Stona, sorprendente vincitore con 70.00, cercherà la prima vittoria in carriera in Diamond League sfidando il lituano Mykolas Alekna (primatista mondial) e l’australiano Matthew Denny, ma attenzione allo sloveno Kristjan Ceh e allo svedese Daniel Stahl.

Winfred Yavi del Bahrein e Peruth Chemutai dell’Uganda si sfideranno sui 3000 siepi, mentre nel salto in lungo brillerà la statunitense Tara Davis-Woodhall (Campionessa Olimpica). Sui 200 metri spazio all’americana Brittany Brown e alla britannica Daryll Neita, mentre sui 110 ostacoli (non validi per la Diamond League) c’è grande attesa per Lorenzo Simonelli, capace di conquistare il titolo continentale proprio a Roma in 13.05. Sui 400 ostacoli la stella sarà la statunitense Anna Cockrell (presente anche Ayomide Folorunso), mentre sui 5000 si fronteggeranno l’etiope Berihu Aregawi e il keniano Ronald Kwemoi.