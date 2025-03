Atletica, l’Italia si raduna in staffetta: Tortu e Dosso guidano il gruppo, ci sono due assenze di lusso

La stagione in sala è appena terminata e già occorre iniziare agli appuntamenti all’aperto. Appuntamento da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile allo Stadio Paolo Rosi di Roma con un raduno di staffette: l’Italia si mette in modo verso le World Relays (a Guangzhou, 10-11 maggio), che qualificheranno ai Mondiali di Tokyo. Per l’occasione sono stati convocati 37 azzurri: 20 uomini e 17 donne saranno coinvolte tra 4×100 e 4×400, provando i cambi e le varie intese.

Sul fronte maschile, agli ordini del responsabile Filippo Di Mulo, spicca la presenza di Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (Campioni Olimpici a Tokyo 2020), mentre Marcell Jacobs non sarà della partita dopo l’infortunio rimediato sabato in riscaldamento alla vigilia del suo debutto all’aperto previsto sui 200 metri in quel di Miami. All’appello manca anche Chituru Ali, presenti Matteo Melluzzo, Roberto Rigali e Filippo Randazzo oltre a Samuele Ceccarelli e alle giovani promesse Stephen Awuah Baffour e Yassin Bandaogo.

Zaynab Dosso sarà invece la leader della 4×100 femminile: la fresca Campionessa d’Europa e argento mondiale sui 60 metri sarà affiancata tra le altre da Dalia Kaddari, Arianna De Masi e Alice Pagliarini. Tra le fila della 4×400 figurano Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari, mentre risulta assente Luca Sito, primatista italiano del giro di pista. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati per il raduno di staffette a Roma.

CONVOCATI RADUNO STAFFETTE

4×100 uomini – Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino), Yassin Bandaogo (Fiamme Oro), Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Diego Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Carabinieri), Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

4×100 donne – Giorgia Bellinazzi (Esercito), Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri), Arianna De Masi (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Chiara Melon (Fiamme Azzurre), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito)

4×400 uomini, donne, mista – Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Gs Avis Barletta), Matteo Di Benedetto (Pro Sesto Atl. Cernusco), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Edoardo Scotti (Carabinieri); Ilaria Accame (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Esercito), Anna Polinari (Carabinieri), Camilla Rossi (Toscana Atl. Empoli Nissan), Clarissa Vianelli (Polisport. Novatletica Chieri)