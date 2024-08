Atletica, Ayomide Folorunso: “Il tempo che ho fatto non è bastato, ma ho dato il massimo. Sarò ancora in gara a Parigi 2024”

Ayomide Folorunso si ferma alle semifinali dei 400 metri ostacoli femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nulla da fare per l’azzurra che ha corso in 54.92 finendo al quinto posto nella sua serie.

“Speravo di uscire da questa pista a testa alta – ha affermato l’azzurra – e l’ho fatto sapendo di aver dato, per oggi, tutto quello che potevo dare. Alla fine l’Ayomide di oggi era meglio di quella di ieri e vorrei che domani fosse ancora meglio di quella di oggi”.

Sulla gara: “Avevo un po’ di acido lattico nelle gambe: mi sono detta che era un’opportunità da vivere con gioia e gratitudine. Il tempo non è bastato, sapevo che ci voleva un personale o un tempo simile. Ci ho provato, ma non è bastato. Ho provato a controllare al meglio la mia corsa, ma non è stato così facile”.

Poi Ayomide Folorunso ha concluso dicendo: “Il percorso è lungo e ci vorrà del tempo, ma ci voglio provare. Questa non sarà la mia ultima gara a Parigi e mi vedrete ancora in corsa”.