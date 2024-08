Arnaldi-Etcheverry, ATP Cincinnati 2024: programma, orario, tv, streaming

Anche Matteo Arnaldi farà il proprio esordio nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: oggi, mercoledì 14 agosto, l’azzurro affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il vincente se la vedrà al secondo turno con lo statunitense Ben Shelton, numero 12 del seeding.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sul Court 4 dopo Mannarino-Borges e Draper-Munar: non ci sono precedenti sul circuito maggiore, mentre l’unica sfida a livello Challenger fu vinta dall’argentino a Todi nel 2021.

La diretta tv di Arnaldi-Etcheverry, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, in alternanza con il torneo femminile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Mercoledì 14 agosto – Court 4

Dalle ore 17.00

Adrian Mannarino (Francia) – Nuno Borges (Portogallo, Q)

A seguire

Jack Draper (Regno Unito) – Jaume Munar (Spagna, Q)

A seguire

Matteo Arnaldi (Italia) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, in alternanza con il torneo femminile

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

