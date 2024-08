Armand Duplantis cosmico: straripante record del mondo, decimo assolo da antologia

Armand Duplantis è un fenomeno totale, è uno dei volti simbolo dell’atletica leggera globale, è un talento di dimensioni inaudite e dotato di mezzi tecnici al di fuori del comune, che da anni sta deliziando l’universo con stoccate di enorme caratura agonistica. Il 24enne svedese ha migliorato il già suo record del mondo di salto con l’asta, volando ad addirittura 6.26 metri in occasione della dodicesima tappa della Diamond League andata in scena a Chorzow (Polonia).

Il ribattezzato Mondo ha fatto centro al secondo assalto davanti a uno stadio gremito in una caldissima domenica pomeriggio. Il due volte Campione Olimpico e Campione del Mondo aveva valicato senza problemi 5.62, 5.92 e 6.00 al primo assalto e poi è andato a caccia del suo primato, con l’intento di volare in cielo. Missione compiuta dopo che mercoledì sera si era stranamente fermato a 6.15 metri in quel di Losanna (vittoria senza attaccare il record del mondo), sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante.

Lo scandinavo ha ritoccato di un centimetro il 6.25 firmato lo scorso 5 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oggi ha firmato il suo decimo record del mondo: 6.17 a Torun l’8 febbraio 2020 (indoor), 6.18 a Glasgow il 15 febbraio 2020 (in sala), 6.19 a Belgrado il 7 marzo 2022 (al coperto), 6.20 a Belgrado il 20 marzo 2022 (indoor), 6.21 a Eugene il 24 luglio 2022, 6.22 a Clermont-Ferrand il 27 febbraio 2023 (sotto il tetto), 6.23 a Eugene il 17 settembre 2023, 6.24 aXiamen il 20 aprile 2024 e poi il già citato 6.25 ai Giochi.

Altri due atleti sono riusciti a superare l’iconico muro dei sei metri: lo statunitense Sam Kendricks ci è riuscito al secondo assalto (poi tre nulli a 6.08, secondo posto), il greco Emmanouil Karalis ne è stato capace al terzo affondo (record nazionale, poi ha deciso di ritirarsi). Quarto posto per lo statunitense KC Lightfoot (5.92) davanti al filippino Ernest Obiena (5.82).