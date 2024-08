America’s Cup 2024, regate preliminari 22-25 agosto: programma, orari, tv, streaming

Chi affronterà Team New Zealand nella America’s Cup? Si cerca lo sfidante dei Kiwi per la competizione sportiva più antica al mondo. La mitica Vecchia Brocca verrà messa in palio a Barcellona dal 12 al 21 ottobre, ma prima andrà in scena la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che metterà in palio il diritto di fronteggiare i detentorei del trofeo. Chi riuscirà a spuntarla tra Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express?

La fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono in programma dal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre. andrà a incrociare i neozelandesi. Il format è particolarmente intenso: i cinque sfidanti si sfideranno in un doppio testa a testa (il round robin, a cui tra l’altro prenderà parte anche Team New Zealand ma fuori graduatoria) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

La prima classificata della fase a gironi sceglierà la propria sfidante, le semifinali saranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque); la finale del Challenger sarà addirittura sulla distanza delle tredici regate (vince chi ne conquista sette). Di seguito il calendario dettaglio e tutte le date della Louis Vuitton Cup, è stato delineato l’ordine delle varie regate. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Mediaset e di Sky.

Prima di tutto questo, però, ci saranno le regate preliminari: dal 22 al 25 agosto, sempre a Barcellona, le barche si sfideranno in quattro giorni di match race. Inizieremo a capire quali sono i valori in campo, quali sono le barche migliori e quali sono gli equipaggi di riferimento. Di seguito il calendario delle regate preliminari di America’s Cup, L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Mediaset e di Sky.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto

Giovedì 22 agosto

Alighi vs Orient Express

Team New Zealand vs Luna Rossa

INEOS Britannia vs American Magic

Luna Rossa vs Orient Express

Venerdì 23 agosto

American Magic vs Alinghi

INEOS Britannia vs Team New Zealand

American Magic vs Luna Rossa

Alinghi vs INEOS Britannia

Sabato 24 agosto

Orient Express vs Team New Zealand

Luna Rossa vs INEOS Britannia

American Magic vs Orient Exprss

Team New Zealand vs Alinghi

Domenica 25 agosto

Team New Zealand vs American Magic

Luna Rossa vs Alinghi

Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire: finale tra le due migliori imbarcazioni dei quattro giorni di gara.

COME VEDERE LE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Mediaset e canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.