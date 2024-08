America’s Cup 2024 oggi in tv: orari regate preliminari 25 agosto, programma, streaming

Oggi domenica 25 agosto (a partire dalle ore 14.00) andrà in scena la quarta e ultima giornata delle regate preliminari della America’s Cup. Prosegue l’avventura a Barcellona, dove si muovono le battute iniziali della competizione sportiva più antica al mondo: spazio a una serie di match race, ovvero sfide testa a testa che permetteranno ai vari equipaggi di fare un punto della situazione sulle proprie barche e che consentiranno agli spettatori di capire qualcosa in più sugli AC75 che vedremo all’opera nelle acque spagnole.

Nella giornata odierna si disputeranno le ultime tre regate del round robin: Team New Zealand aprirà le danze contro American American Magic, Luna Rossa incrocerà Alinghi e infine INEOS Britannia sfiderà Orient Express. Al termine le due imbarcazioni che occuperanno i primi due posti in classifica dopo i quattro giorni di round robin si affronteranno nel match race finale che decreterà il vincitore di queste regate preliminari: è già sicuro che si sfideranno Luna Rossa e New Zealand.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari di oggi domenica 25 agosto valide per la America’s Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto: al termine di ciascuna regata ci saranno dei minuti di pausa e poi inizierà quella successiva.

Domenica 25 agosto

A seguire Team New Zealand vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Alinghi

A seguire Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire Match race finale tra le prime due classificate: New Zealand vs Luna Rossa

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.