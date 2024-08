America’s Cup 2024 oggi in tv: orari regate preliminari 24 agosto, programma, streaming

Oggi sabato 24 agosto (a partire dalle ore 14.00) andrà in scena la terza giornata delle regate preliminari della America’s Cup. Prosegue l’avventura a Barcellona, dove si muovono le battute iniziali della competizione sportiva più antica al mondo: spazio a una serie di match race, ovvero sfide testa a testa che permetteranno ai vari equipaggi di fare un punto della situazione sulle proprie barche e che consentiranno agli spettatori di capire qualcosa in più sugli AC75 che vedremo all’opera nelle acque spagnole.

Nella giornata odierna si disputeranno quattro regate. Ad aprire le danze sarà il confronto tra INEOS Britannia e Alinghi: sfida da non perdere tra britannici e svizzeri, da capire quali sono i valori in campo tra due serie pretendenti. A seguire American Magic non dovrebbe avere particolari problemi contro Orient Express, poi toccherà a Luna Rossa contro INEOS Britannia: è la riedizione della finale dell’ultima Louis Vuitton Cup. Il programa sarà chiuso da Team New Zealand-Alinghi: resistono scorie di inizi anni 2000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari di oggi sabato 24 agosto valide per la America’s Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto: al termine di ciascuna regata ci saranno dei minuti di pausa e poi inizierà quella successiva.

Sabato 24 agosto

Ore 14.00 INEOS Britannia vs Alinghi

A seguire American Magic vs Orient Express

A seguire Luna Rossa vs INEOS Britannia

A seguire Team New Zealand vs Alinghi

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.