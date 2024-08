Alberto Razzetti: “Sono soddisfatto di aver centrato 3 finali. Ora pensiamo alla staffetta”

Nella sua ultima finale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, quella dei 200 misti, Alberto Razzetti chiude al sesto posto il suo percorso in vasca, nel gara dominata da Leon Marchand.

Al termine del contest, il ligure ha dichiarato al sito della Federnuoto: “Sono soddisfatto di come abbia gestito la gara. Ho fatto delle belle frazioni. Ho commesso qualche piccolo errore negli ultimi dieci metri della rana dove è subentrata un po’ di fatica; mi è mancata un pochino di lucidità nella virata e sono andato un po’ lungo. Poi però molto bene lo stile libero e comunque anche il dorso con un’ottima frazione”.

Poi ha aggiunto: “Sono contento di aver fatto questo tipo di gara e mi sono divertito, devo essere sincero. Sono contento di aver fatto tre finali: era un obiettivo grande che avevo all’inizio e che non era per niente scontato raggiungere visto soprattutto il livello che l’impegno che richiedeva tanto sforzo fisico e anche mentale. Negli ultimi anni mi sono abituato a fare queste gare ad alto livello tra mondiali e europei in vasca lunga o corta. Il lavoro fatto in tutti questi anni ha dato i suoi frutti”.

Infine Alberto Razzetti ha concluso dicendo: “Voglio che questo sia un punto di partenza e di ripartenza per provare a fare ancora meglio. Ora c’è la staffetta: cerchiamo di terminare questi impegni nel migliore dei modi. Marchand è un fenomeno e sono contento di aver gareggiato tante volte con lui. Devo dire che l’atmosfera ha gasato anche a me”.