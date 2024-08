A che ora Musetti-Auger Aliassime oggi alle Olimpiadi: programma preciso 3°-4° posto, tv, streaming

Oggi, sabato 3 agosto, Lorenzo Musetti sarà nuovamente in campo per giocarsi una medaglia nel torneo olimpico di tennis. L’azzurro ieri è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 dal serbo Novak Djokovic (n.2 del mondo). Il toscano non è stato in grado di giocare al meglio i punti importanti del confronto e il campione nativo di Belgrado su questo si è rivelato migliore.

Contrariamente a quanto accade nel massimo circuito internazionale, l’evento olimpico concede una seconda chance per ottenere qualcosa di prestigioso, ovvero una medaglia di bronzo. Musetti affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, travolto letteralmente dallo spagnolo Carlos Alcaraz sullo score di 6-1 6-1. Poco da fare per il giocatore originario di Montreal.

Sesto incrocio tra i due, con il canadese in vantaggio 3-2, ma negli ultimi incontri disputati sulla terra rossa ha sempre vinto Lorenzo, ovvero a Lione e Montecarlo nel 2022. Vedremo se questa tradizione sul mattone tritato si replicherà, anche perché la posta in palio è molto alta.

Di seguito il programma per seguire la Finale per il bronzo tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. La partita sarà l’ultima sul campo Philippe-Chatrier, preceduta dalle due semifinali del doppio maschile e dalla Finale per l’oro del singolare femminile. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

MUSETTI VS AUGER-ALIASSIME OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 3 agosto

Court Philippe-Chatrier – Inizio ore 12:00

1. Ebden/Peers vs Krajcek/Ram

2. Fritz/Paul vs Machac/Pavlasek

3. Zheng Qinwen vs Donna Vekic

4. Lorenzo Musetti vs Felix Auger-Aliassime

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.