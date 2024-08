A che ora Luna Rossa-INEOS Britannia, America’s Cup: programma 24 agosto, orario, tv

Luna Rossa ha archiviato la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup con la splendida vittoria contro American Magic. Dopo un giovedì difficile, caratterizzato dal ritiro forzato contro Team New Zealand a causa di un problema elettrico e dal nesso successo sui modesti francesi di Orient Express, i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno giganteggiato nelle acque di Barcellona contro il sodalizio a stelle e strisce, ritenuto dai più l’avversario di riferimento.

James Spithill e compagni torneranno in acqua nella giornata di sabato 24 agosto per affrontare INEOS Britannia, che ha perso nettamente contro American Magic e Team New Zealand. Si preannuncia un confronto vibrante considerando la rivalità tra i due equipaggi: tre anni fa era la finale del torneo degli sfidanti e il sodalizio italiano surclassò Ben Ainslie e compagni. Sarà uno scontro già importante in ottica classifica generale, visto che soltanto le prime due classificate disputeranno il match race finale.

Luna Rossa-INEOS Britannia sarà la terza regata a partire dalle ore 14.00 in programma nella giornata di sabato 24 agosto. Il programma sarà aperto dalla regata tra INEOS Britannia Alinghi, poi a seguire toccherà alla sfida tra American Magic e Orient Express. L’appuntamento, in condizioni regolari, è dunque attorno alle ore 15.15-15.20.

QUANDO LUNA ROSSA-INEOS ALLA AMERICA’S CUP

Le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto: al termine di ciascuna regata ci saranno dei minuti di pausa e poi inizierà quella successiva.

Sabato 24 agosto

Ore 14.00 INEOS Britannia vs Alinghi

A seguire (attorno alle ore 14.50) American Magic vs Orient Exprss

A seguire (attorno alle ore 15.20) Luna Rossa vs INEOS Britannia

A seguire (attorno alle ore 15.50) Team New Zealand vs Alinghi

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.