A che ora l’Italia nella finale dei Mondiali U17 di volley: avversaria, programma, tv, streaming

L’Italia giocherà la finale dei Mondiali Under 17 di volley maschile, che andrà in scena sabato 31 agosto (ore 19.00) a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento da imbattuta dopo aver infilato sei vittorie consecutive: tre nella fase a gironi (Cuba, Porto Rico, Argentina) e tre nella fase a eliminazione diretta (Messico, Iran, Cina Taipei), meritandosi così la qualificazione all’atto conclusivo della prima edizione della rassegna iridata di categoria.

Gli azzurri se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra Argentina e Spagna. L’Italia partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario potenzialmente insidioso e complicato da battere, emerso da un torneo particolarmente ricco di insidie e che si è rivelato estremamente equilibrato, con tantissime sorprese nel corso dei nove giorni di gara. Si preannuncia un confronto decisamente avvincente che incoronerà i nuovi Campioni del Mondo tra i minorenni.

Riflettori puntati su giocatori di grande classe come lo schiacciatore Manuel Zlatanov e l’opposto Federico Argano, ma anche il martello Pietro Carrera e il palleggiatore Pietro Valgiovio, senza dimenticarsi dei centrali Martino Tosti e Jacopo Bigozzi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei Mondiali Under 17 di volley maschile a cui parteciperà l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV.

A CHE ORA LA FINALE DEI MONDIALI UNDER 17 DI VOLLEY

Sabato 31 agosto

Ore 19.00 Finale Mondiali Under 17 volley maschile: Italia vs Argentina/Spagna – Diretta streaming su VBTV

COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI U17 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.