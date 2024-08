A che ora la finale dei 100 metri con Marcell Jacobs alle Olimpiadi: numero di corsia, avversari, tv

Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mai nessun italiano ci era riuscito prima di lui, che è al secondo atto conclusivo dopo quello di Tokyo 2020, quando sorprese il mondo con l’oro più maestoso ed indelebile della storia del nostro sport.

Il classe 1994 ha chiuso in terza posizione la seconda semifinale, correndo in 9″92, eguagliando dunque il primato stagionale. Dopo una buona partenza, il campione in carica è piaciuto particolarmente nella fase lanciata. La sensazione è che, con l’esperienza e la classe che lo contraddistinguono, possa provare a migliorare ulteriormente in finale.

Jacobs è stato preceduto dal sudafricano Akani Simbine (9″87) e dal bowtswano Letsile Tebogo (9″91), meritandosi il pass grazie al primo tempo di ripescaggio: si qualificavano infatti i primi due di ciascuna semifinale, oltre ai due migliori crono.

Il fuoriclasse del Bel Paese entra dunque in finale con il settimo tempo complessivo, consapevole che nella gara secca, per di più con il peso di una semifinale sulle gambe, tutto può succedere. In pole position i giamaicani Kishane Thompson ed Oblique Seville, volati rispettivamente a 9″80 e 9″81.

La finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 21.50 e sarà trasmessa in tv su Rai2 ed Eurosport1.

A CHE ORA LA FINALE DEI 100 METRI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Ore 21.50 – Finale 100 metri uomini

I NUMERI DI CORSIA DELLA FINALE DEI 100 METRI

2 Kenneth Bednarek (USA)

3 Fred Kerley (USA)

4 Kishane Thompson (Giamaica)

5 Akani Simbine (Sudafrica)

6 Oblique Seville (Giamaica)

7 Noah Lyles (USA)

8 Letsile Tebogo (Botswana)

9 Marcell Jacobs (Italia)

