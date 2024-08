A che ora Italia-Turchia, finale Europei U20 volley femminile: programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nella finale degli Europei Under 20 di volley femminile, che andrà in scena sabato 17 agosto (ore 17.30) alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale ha sconfitto il Belgio in rimonta per 3-1 nella semifinale andata in scena nella capitale bulgara e si è così guadagnata il diritto di fronteggiare le anatoliche, che hanno invece regolato la Polonia per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, con in palio il prestigioso titolo continentale di categoria.

Le azzurre sono reduci da otto successi consecutivi nel torneo e non vogliono fermarsi al cospetto di una formazione particolarmente insidiosa, ma che non appare insuperabile: le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno dimostrato di essere in possesso di un potenziale tecnico davvero rimarchevole. Riflettori puntati su Merit Adigwe e compagne, che puntano a portare a casa il nono sigillo a distanza di due anni dall’ultima affermazione in questa kermesse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale degli Europei Under 20 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euro Volley Tv e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE EUROPEI U20 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 17 agosto

Ore 17.30 Finale Europei Under 20 volley femminile: Italia vs Turchia – Diretta streaming su Euro Volley Tv

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.