Volley femminile, come sono cambiate le squadre di Superlega: gli acquisti e le cessioni verso la stagione 2024-2025

Concluso il torneo olimpico con il trionfo dell’Italia, è il momento di rituffarsi nel campionato di serie A1, un po’ svuotato dalle sirene statunitensi e turche ma sempre molto competitivo e di grande qualità. Conegliano, con l’arrivo di due pezzi da novanta come Gabi e Zhu Ting, resta la favorita numero uno ma le alòternative non mancano con Milano e Scandicci, in particolare, pronte a ribaltare il pronostico e un trio di squadre piemontesi, Novara, Chieri e Pinerolo, pronte a stupire. Ecco un riassunto delle principali mosse delle squadre, con dettagli sulle conferme, le nuove aggiunte e i cambiamenti di allenatori.

Conegliano: grande attesa per Gabi e Zhu Ting

Il Prosecco Doc Imoco Conegliano si prepara ad accogliere la star brasiliana Gabi Guimaraes, che andrà a formare una coppia d’attacco di grande impatto con la cinese Zhu Ting, prendendo il posto di Plummer e Robinson. La squadra, dopo aver salutato Robin De Kruijf, accoglie Cristina Chirichella e Katja Eckl. Altri rinforzi includono la palleggiatrice giapponese Nanami Seki e la polacca Martyna Lukasik, che arricchiranno il reparto tecnico.

Scandicci: un nuovo corso con Antiga

Con l’addio di Massimo Barbolini e l’arrivo di Stéphane Antiga come nuovo allenatore, la Savino Del Bene Scandicci è pronta a una nuova fase. Il team conferma diverse giocatrici chiave e apporta modifiche significative nel ruolo degli schiacciatori con i nuovi innesti come Kotikova e Bajema. I ritorni di Mingardi e Castillo aggiungono esperienza e qualità, mentre la olandese Baijens deve trovare il giusto equilibrio all’interno della squadra.

Milano: focus sull’italianità

L’Allianz Vero Volley Milano si presenta più azzurra per la prossima stagione con il ritorno di Anna Danesi e l’arrivo di Elena Pietrini, che affiancheranno le confermate Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla. La partenza di Castillo lascia spazio alla francese Gelin come libero, una bella scommessa, mentre i giovani talenti come Kurtagic entrano a far parte della squadra. Il nuovo arrivo di Marinova e Konstantinidou arricchisce la diagonale di riserva.

Novara: cambiamenti importanti

L’Igor Gorgonzola Novara subirà importanti trasformazioni sotto la guida di Lorenzo Bernardi, con la conclusione dei lunghi cicli di Chirichella e Bosetti e l’uscita di Danesi. Il club accoglie il trio Ishikawa–Alsmeier–Mazzaro da Firenze e le nuove aggiunte Aleksic e Squarcini. Le scommesse Kadochkina e Mims saranno monitorate attentamente, mentre il recupero di Orthmann è atteso con interesse.

Chieri: rinnovo senza compromessi

Nonostante l’addio della capitana Grobelna e della regista Malinov, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 mantiene alte le sue ambizioni. Il club rinnova con Skinner, Zakchaiou e Omoruyi, e si rafforza con l’arrivo di Van Aalen come palleggiatrice e il ritorno in Italia di Gicquel. Numerosi rinforzi arricchiranno la panchina, preparandosi a una stagione competitiva.

Pinerolo: ambizione e conferme

Il Wash4green Pinerolo, reduce dalla migliore stagione della sua storia, continua a puntare in alto. Gli arrivi di Perinelli e Smarzek sono confermati, mentre le centrali saranno Akrari e la nuova arrivata Sylves. L’importanza del recupero di D’Odorico come rinforzo sarà fondamentale per completare il roster.

Vallefoglia: rivoluzione e nuove speranze

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta una nuova rivoluzione, con solo alcune conferme come l’allenatore Andrea Pistola e le giocatrici Degradi, Giovannini e Kobzar. Tanti nuovi volti, tra cui le tedesche Kastner e Weitzel, la schiacciatrice statunitense Lee, la ex Trento Michieletto e la bomber Bici

Roma: nuovi obiettivi per Aeroitalia

L’Aeroitalia SMI Roma è chiamata a costruire un nuovo ciclo dopo aver perso Bechis, Rivero e Bici. Con l’arrivo di giocatrici esperte come la palleggiatrice Mirkovic, le opposte Salas e Orvosova e la centrale Scholzel, il coach Giuseppe Cuccarini avrà un nuovo gruppo di lavoro. In posto 4, si aggiunge Claudia Provaroni da Vallefoglia.

Firenze: conferme e nuove stelle

Il Bisonte Firenze si prepara a una nuova stagione con cinque conferme importanti e i nuovi arrivi di Bozana Butigan e Giulia Mancini al centro, oltre a Emma Cagnin e Stella Nervini in posto 4. La bielorussa Hanna Davyskiba aggiunge ulteriore esperienza. Il nuovo allenatore Simone Bendandi guiderà il team nella sua prima esperienza da head coach in A1.

UYBA Volley: nuovo inizio con Caprara

La UYBA Volley Busto Arsizio, dopo un periodo difficile, riparte con Giovanni Caprara come allenatore. Il team conferma giocatrici della scorsa stagione come Boldini, Sartori, Lualdi, Frosini e Piva, e accoglie nuove scommesse come Van Avermaet e Van Der Pijl, con l’obiettivo di una stagione di riscatto.

Bergamo: ripartenza e nuovi volti

Dopo una salvezza all’ultimo minuto, la Volley Bergamo 1991 si trasforma con l’arrivo di Carlo Parisi come nuovo allenatore. Il team ha poche conferme rispetto alla stagione passata e accoglie nuovi volti come la tedesca Monique Strubbe e la cubana Montalvo. L’unica conferma in seconda linea è il libero Martina Armini. La diagonale sarà composta da Evans in regia e Piani opposta. La giovane promettente Manfredini sarà la centrale titolare, Mijenkova giocherà in banda.

Cuneo: niente retrocessione e rinnovamento

Il ritorno di Cuneo in A1 dopo una stagione difficile è segnato dall’arrivo dell’esperto opposto serbo Ana Bjelica e del tecnico Lorenzo Pintus, proveniente da Casalmaggiore. Confermata l’istituzione Signorile in regia, le centrali saranno Polder e Cecconello, le bande saranno Kapralova e Lazic.

Perugia: ritorno in A1 e nuove ambizioni

La Bartoccini Fortinfissi fa il suo ritorno in A1 dopo una stagione trionfale in A2. Confermati il tecnico Andrea Giovi e il suo staff, il libero Imma Sirressi e la centrale Asia Cogliandro, il team accoglie nuove arrivate come la centrale tedesca Anastasia Cekulaev e l’opposta Ungureanu. Gli altri innesti includono Nemeth, Rastelli, Gardini e Pecorari.

Talmassons: piccole grandi novità

Il Cda Volley Talmassons, rappresentante di una piccola comunità, prosegue con il suo allenatore Leonardo Barbieri e conferma la palleggiatrice Eze. Le novità includono l’arrivo di Pamio e la promozione di Martina Ferrara, mentre la partenza di Negretti apre spazi nuovi nella formazione. L’opposta sarà Kraiduba, le centrali Botezat e Kocic, le bande Strantzali e Shcherban.

Questi cambiamenti promettono una stagione 2024-2025 ricca di sorprese e competizione intensa, con ogni squadra che cerca di ottimizzare il proprio roster per raggiungere i massimi traguardi.