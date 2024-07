WTA Palermo, Karolina Muchova e Irina Begu approdano ai quarti di finale

Solita chiusura in nottata nel torneo WTA di Palermo. Le alte temperature costringono gli organizzatori a un inizio nel secondo pomeriggio e, in caso di match lunghi, si fanno le cosiddette ore piccole. A questo proposito sono arrivati dei risultati interessanti.

Balza agli occhi la vittoria di Karolina Muchova. La forte tennista ceca, che sta cercando di ritrovarsi dopo il grave problema al polso, si è imposta con il punteggio di 6-7 (0) 6-2 6-3 contro la tedesca Noma Noha Akugue (n.197 del mondo) e nei quarti di finale se la vedrà contro l’australiana Astra Sharma (n.151 del ranking), a segno nel derby contro Ajla Tomljanovic (n.133 WTA) per 4-6 6-3 6-1.

A inizio di giornata è arrivata la vittoria della russa Erika Andreeva (n.92 del ranking) contro la lettone Darja Semenistaja (n.122 WTA) con lo score di 6-1 6-2. Una partita a senso unico che ha sorriso alla russa, che negli ottavi giocherà contro la statunitense Li. Niente da fare per l’olandese Arantxa Rus (n.62 del ranking), sconfitta dalla rumena Irina Begu (n.142 del mondo). 6-2 7-5 lo score in favore di quest’ultima e in attesa di sapere il nome della prossima avversaria nei quarti che verrà fuori proprio dall’incrocio citato tra Andreeva e Li.

In conclusione, la francese Diane Parry (n.58 del mondo) ha battuto la svizzera Jil Teichmann (n.211 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-7 (4) 6-2 in quasi tre ore di gioco e nei quarti se la vedrà contro una tra la connazionale Paquet e l’argentina Carle.