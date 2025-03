Elisabetta Cocciaretto saluta Indian Wells, Muchova in due set sulla marchigiana

Karolina Muchova va al terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells. Sconfitta con il punteggio di 6-4 6-3 Elisabetta Cocciaretto: basta un’ora e 25 minuti alla ceca per guadagnare, alternativamente, il derby con Katerina Siniakova o la sfida con la kazaka Yulia Putintseva.

L’inizio di match per Cocciaretto è estremamente particolare, perché in risposta va sempre a tendere all’aggressività, riuscendo a mettere in difficoltà Muchova già dal primo game, dove ottiene due palle break, che poi diventano tre nel terzo. Non ne sfrutta però nessuna, e quando è la marchigiana a servire si espone al tennis ricco di varietà della ceca, che ha anche lei cinque chance di strappare la battuta, solo che due le sfrutta, ed è così che arriva il 4-0. La finalista del Roland Garros 2023, però, a quel punto un po’ si disunisce e sale anche ‘l’azzurra. Risultato: i due break di svantaggio Cocciaretto li recupera di forza, andando a rimettere in totale equilibrio il match. Un equilibrio che, però, si rivela di breve durata, perché sul 5-4 Muchova, al quarto set point (e dopo aver rischiato di sprecare dallo 0-40), riesce a chiudere sul 6-4.

Il secondo parziale inizia senza che succeda nulla di particolare fino al 2-2, quando la ceca improvvisamente accusa un passaggio a vuoto, prontamente sfruttato da Cocciaretto per il break a 15. Muchova ci mette allora più attenzione, costruisce con pazienza il recupero immediato e ritrova tranquillità, senza accelerare poi troppo. La ceca, poi, sfrutta una certa discontinuità della marchigiana per salire fin sul 5-3, servendo così per andare al terzo turno. Un compito che le riesce facilmente, a 15.

Alla fine dei conti, va detto, Cocciaretto la sua buona partita la gioca, pagando però una minor efficacia con la prima in campo in termini di punti vinti (50%-65%). I segnali di oggi possono però infondere fiducia, che le potrà tornare utile a Miami, tra due settimane, quando la rivedremo in campo dalle parti dell’Hard Rock Stadium.