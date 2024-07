WTA Palermo 2024: Martina Trevisan rimontata da Arantxa Rus in un match infinito

Dopo oltre quattro ore, compresa un’interruzione per luce saltata non solo sul posto, continua la maledizione del WTA di Palermo di Martina Trevisan. La toscana, infatti, mai ha vinto una partita in Sicilia, e questo trend continua anche contro l’olandese Arantxa Rus, che in questo caso prevale con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2.

Il primo set mostra subito che tipo di match questo sarà: un confronto di lotta e anche di fasi alterne. Parte meglio Trevisan, che si guadagna immediatamente il break a 30, salvo poi restituirlo ai vantaggi nel quarto game. Un dritto lungo (non di molto) di Rus le riconsegna il vantaggio, che rimane anche quando l’olandese, sul 4-3 per l’azzurra, ha non meno di sette palle break. Si alternano le emozioni, i vincenti di valore e anche gli errori. La toscana manca due set point sul 5-4 e si fa riprendere, ma ha un sussulto importante in un tie-break di grandissimo equilibrio, che riesce a vincere conquistando il minibreak sul 4-3, perdendolo sul 6-4 con annesso terzo set point, ma trasformando il quarto. Il tutto dopo un’ora e 20 minuti di grandissima lotta.

Ripartenza sprint per Rus: l’olandese non solo strappa subito la battuta all’italiana, ma lo fa a zero, salvando una palla del controbreak e rischiando anche di salire sul 3-0. Trova, però, in Trevisan una giocatrice che, quanto a mollare, non ne vuole sapere in alcun modo. E, anzi, dopo qualche game relativamente calmo, riesce anche a procurarsi tre palle del 4-4, di cui due consecutive. L’olandese riesce però ad essere concreta abbastanza da salvare la situazione. Di fatto concreto, però, se ne verifica un altro sul 5-4 in suo favore: il malfunzionamento della luce. La zona del Country Club di Palermo, infatti, finisce per essere vittima di un blackout che impedisce l’accensione delle luci artificiali. Dopo una lunga attesa, le giocatrici devono tornare negli spogliatoi. Quasi un’ora di stop, poi viene ripristinata l’illuminazione e con ciò riprende anche il match. Rus riesce a chiudere il parziale sul 6-4 e si va al terzo.

A questo punto, sarà l’attesa (che Trevisan non ha particolarmente gradito in maniera piuttosto palese), saranno tanti altri fattori, ma la situazione precipita molto in fretta. La toscana si disunisce, perde il primo game in battuta ai vantaggi e poi subisce un altro break a zero, senza riuscire a trovare in alcun modo continuità. Quella che a Rus rimane, in un modo che la porta ad approfittare dei sempre più frequenti errori della fiorentina e a chiudere anche questo set per 6-2, portando così a casa l’accesso al secondo turno.

3 ore e 11 minuti quelle complessive del match, in cui il servizio di Trevisan ogni tanto tende a mancare (6 doppi falli), ma c’è anche, da parte di Rus, che sfrutta molto di più le seconde (21/31) rispetto alla sua avversaria (24/50). Ora per l’azzurra prossimo appuntamento al WTA 250 di Iasi, in Romania, entrato in calendario al posto di Amburgo (che però è rimasto come WTA 125 in un’operazione di vero e proprio recupero).