Perché sono state interrotte le partite del WTA di Palermo: coinvolta anche Martina Trevisan

Martina Trevisan e Arantxa Rus si stavano fronteggiando a viso aperto al primo turno del torneo WTA 250 di Palermo: dopo due ore e venticinque minuti di autentica battaglia l’azzurra conduceva per 7-6(5), 4-5 ma l’olandese si apprestava ad andare al servizio per chiudere il secondo set in proprio favore.

Il sole era ormai tramontato ed era dunque necessario accendere l’impianto di illuminazione per proseguire l’incontro. La luce artificiale, però, non funzionava correttamente. Si è provato più volte, ma dopo alcuni tentativi le due giocatrici sono dovute ritornare negli spogliatoi e l’incontro è stato sospeso. Sono state interrotte anche Parry-Gadecki (4-6, 6-4, 0-0) e Tomljanovic-Sherif (3-6, 0-0, 0-15)

C’è stato un black-out in tutta la zona, la corrente è ritornata dopo un’oretta e gli incontri sono regolarmente ripresi, purtroppo con la sconfitta di Trevisan al terzo set. Al termine è iniziata la sfida tra Sara Errani e la cinese Zheng, mentre l’incontro tra Lucia Bronzetti e Jacquemot potrebbe essere spostato su un altro campo.