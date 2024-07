WRC, Hyundai e Toyota si sfidano nel Rally Finlandia

Non si ferma il FIA World Rally Championship, protagonista questo fine settimana con il tradizionale Rally Finlandia. Gli equipaggi si preparano per affrontare uno degli eventi più iconici della stagione, unico nel calendario viste le velocissime prove speciali ricche di insidie e salti.

Toyota e Hyundai si sfidano dopo il round in Lettonia, il belga Thierry Neuville resta ancora in vetta al campionato con la prima auto del brand coreano. La I20 11 vanta provvisoriamente 145 punti all’attivo contro i 132 del gallese Elfyn Evans (Toyota), i due sembrano destinati a continuare ad oltranza un duello che è iniziato a gennaio con il Rally di Montecarlo.

Come accaduto due settimane fa ci sono due auto che possono intromettersi per il successo. Stiamo parlando delle due Toyota Yaris GR Rally1 affidate a due mastri del volante: il francese Sébastien Ogier ed il finnico Kalle Rovanperä. I due sono stati sfortunati negli anni in questo specifico appuntamento, il nativo di Gap ha vinto infatti solamente nel 2013 spezzando la striscia positiva del connazionale Sebastien Loeb.

Tanti episodi negativi nella storia, invece, per il due volte campione del mondo Rovanperä. Il 69 dello schieramento prova a rifarsi a dodici mesi da uno spettacolare incidente, avvenuto proprio quando si trovava in cima alla graduatoria generale.

Il già citato Evans ha vinto nel 2023 e nel 2021, mentre l’estone Ott Tanak si è imposto nel 2018-2019-2022. L’ex campione del mondo di Hyundai resta pienamente in corsa per il titolo, i punti persi ad inizio anno nel riadattamento alla i20 Rally1 dopo un anno con Ford si potrebbero far sentire nell’ipotetico finale in Giappone.

L’estone è diventato dopo il round in Lettonia il secondo classificato nel Mondiale, attualmente con sole 8 lunghezze di ritardo nei confronti di Neuville. In casa Hyundai attenzione comunque anche ad Esapekka Lappi, altro finlandese di spicco del gruppo, che ha vinto nel 2017.

Il più competitivo nel Rally Svezia di inizio anno ci riprova sulle proprie strade, un risultato che gli permetterebbe di eguagliare Evans nell’albo d’oro del Rally Finlandia. La ‘Harju 1’ di 3.48 km prevista per la giornata di giovedì inaugurerà il fine settimana. Il primo vero impegno sarà però venerdì 2 agosto con la disputa della SS2 (Laukaa 1 – 17.96 km).