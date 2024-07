Wimbledon, Shelton specialista dei quinti set: batte Shapovalov e sfiderà Sinner agli ottavi

Sarà Ben Shelton l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon 2024. Per la terza volta consecutiva l’americano vince ancora un match al quinto set. Dopo le vittorie con Mattia Bellucci e Lloyd Harris, oggi è arrivata quella con Denis Shapovalov con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 4-6 6-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Un match che ha subito l’interruzione per pioggia ieri quando ancora era nelle prime battute. Oggi sicuramente una gran bella battaglia, dove alla fine ancora una volta Shelton è riuscito a prevalere.

L’americano ha concluso solamente con 7 ace, ma comunque ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte per Shapovalov hanno pesato sicuramente i 13 doppi falli e i 46 errori non forzati. Sono invece 38 gli errori di Shelton, tanti quanti i vincenti dello statunitense.

Il match è ripreso con Shelton in vantaggio per 3-2 nel primo set. A differenza dei primi game di ieri con tante palle break, i due tennisti oggi ripartono senza concedere occasioni nei loro turni di servizio. La normale conseguenza è il tie-break, che viene vinto da Shapovalov con il punteggio di 7-4.

Nonostante il set vinto, il canadese parte malissimo nel secondo, cedendo subito il servizio all’avversario. Shelton domina nei suoi turni di battuta, senza concedere occasioni al canadese. L’americano trova il doppio break di vantaggio nel quinto game, portandosi sul 4-1. Il numero quattordici del mondo chiude sul 6-2 e pareggia i conti.

L’inerzia della partita è girata, con uno Shelton molto più convincente in risposta e con Shapovalov che sbaglia molto. Anche in avvio di terzo set arriva il break quasi immediato dell’americano, che poi scappa sul 3-1. Il canadese salva due palle del doppio break nel quinto gioco e resta in scia, ma Shelton non lascia spazio al rientro dell’avversario, prendendosi il set per 6-4.

Nel quarto set c’è grandissimo equilibrio, ma questa volta le palle break arrivano nei turni di servizio di Shelton. L’americano ne cancella una nel secondo e nell’ottavo game. Nel decimo gioco Shapovalov se ne procura altre due, che equivalgono a due set point. Basta la prima al canadese, che si impone per 6-4 e porta la sfida al quinto set.

L’equilibrio nel quinto set si spezza quasi subito. Shelton si porta sullo 0-40 nel terzo game, manca le prime due palle break, ma alla terza riesce a strappare il servizio a Shapovalov. L’americano è in pieno controllo e trova grande pressione anche in risposta. Shelton vola sul 4-1 con il doppio break di vantaggio e va a chiudere sul 6-2, qualificandosi per la prima volta agli ottavi di Wimbledon.

Sono tre i precedenti tra Sinner e Shelton. L’americano ha vinto la prima sfida diretta tra di loro lo scorso anno negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai (2-6 6-3 7-5). Il numero uno del mondo si è preso poi la rivincita prima a Vienna (7-6 7-5), mentre in questa stagione Jannik ha battuto Shelton negli ottavi di Indian Wells per 7-6 6-1.