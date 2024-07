Wimbledon, Jasmine Paolini festeggia la prima vittoria sull’erba londinese

Jasmine Paolini festeggia la sua prima vittoria della carriera a Wimbledon. Nel suo magico 2024 la toscana finalmente riesce a togliere lo zero dalla casella dei successi ai Championships, battendo in due set la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 55 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la belga Greet Minnen, che ha vinto all’esordio contro la britannica Watson.

Una partita condita da troppi errori non forzati da parte della toscana (ben trentasei). Sono, invece, trentatré i vincenti della numero sette del mondo rispetto ai dodici della spagnola. Paolini ha ottenuto il 69% dei punti con la prima, mentre ha sofferto troppo con la seconda (39%).

Inizio di partita in salita per Paolini, che cede subito il servizio in apertura in un primo game costellato di troppi errori da parte dell’azzurra. La reazione di Jasmine arriva, però, nel quarto gioco con l’azzurra che ottiene una palla del controbreak e la sfrutta subito. Nell’ottavo gioco Paolini si procura due palle break e sulla seconda Sorribes Tormo sparacchia malamente fuori il rovescio. Sembra un set chiuso ed invece la numero sette del mondo ha un improvviso passaggio a vuoto, concedendo il controbreak improvviso alla spagnola. Nell’undicesimo gioco un fortunoso nastro aiuta Jasmine a salvare una delicata palla break e poi nel game successivo è lei a chiudere al secondo set point con lo schiaffo al volo che vale il 7-5.

In avvio di secondo set Paolini si trova subito sotto per 0-40, ma ne riesce ad uscire con tre colpi vincenti, compresa una pregevole smorzata sulla terza palla break. Scampato il pericolo la toscana strappa il servizio alla spagnola nel secondo e nel quarto gioco, volando sul 4-0. Sembra finita ed invece Paolini smarrisce completamente il suo gioco e Sorribes Tormo ringrazia, con la spagnola che recupera entrambi i break di svantaggio, sfruttando un’infinita serie di errori della toscana. I colpi di scena non sono finiti, perchè Paolini si ritrova improvvisamente e si porta sullo 0-40, tornando avanti di un break. La toscana chiude 6-3 e finalmente può festeggiare il primo successo sull’erba londinese.