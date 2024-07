Wimbledon, i bookmakers danno poche speranze a Musetti contro Djokovic

Prosegue il conto alla rovescia in vista delle semifinali maschili di Wimbledon 2024, che andranno in scena quest’oggi sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane. Dopo il match Alcaraz-Medvedev scenderà in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, con l’obiettivo di provare un’impresa quasi impossibile contro il serbo Novak Djokovic.

5-1 il bilancio dei precedenti in favore del sette volte vincitore dei Championships, che ha dominato gli unici due scontri diretti disputati sul veloce (Dubai e Bercy 2022) facendo invece molta più fatica sulla terra rossa. L’erba dovrebbe dunque favorire sulla carta il numero 2 al mondo, anche se il giovane carrarino sembra finalmente aver trovato un buon feeling con questa superficie nelle ultime settimane.

Il favorito della vigilia comunque non può che essere Djokovic, reduce inoltre da tre giorni consecutivi di riposo grazie al forfait del suo avversario Alex De Minaur prima dei quarti di finale. La vittoria del 37enne di Belgrado viene indicata dai bookmakers con una quota leggermente superiore all’1.10, mentre il successo di Musetti viene dato a 6.00 su Sisal, 6.20 su Eurobet e 6.25 su Snai.