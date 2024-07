Wimbledon: finisce il doppio misto infinito, Errani e Vavassori eliminati al primo turno

Come vari altri match di questa settimana, il primo turno di doppio misto tra Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia USA/Indonesia Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi si è protratto, tra rinvii e sospensioni per pioggia, per diversi giorni. Alla fine, oggi si è potuta dare una conclusione a questa specie di saga infinita, precisamente sul Court 18 (che di match infiniti ne sa qualcosa). Si riprendeva del 6-3 3-6 e 7-7 nel match tie-break.

Si riprende dopo 44 ore dall’ultimo punto giocato, e lo si fa con Errani che va a servire da sotto. Ne ricava anche un punto intelligente, con un lob che Withrow legge male, rischia di spedire addosso a Sutjiadi e, in ogni caso, manda in rete.

Da quell’8-7, però, l’americano serve davvero molto bene e c’è ben poco da fare per la coppia azzurra, che deve fronteggiare un match point. Ed è ancora Withrow a rendersi protagonista, giocando su Errani che non riesce a tirar su la palla vicino alla rete.

Finisce dunque 6-3 3-6 [10-8] per Withrow e Sutjiadi, capaci in questo modo di accedere al secondo turno. Non ci sono dunque più presenze italiane in tabelloni diversi da quelli di singolare.