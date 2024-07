Wimbledon, Darderi rimonta Choinski e trionfa al quinto. Sarà derby con Musetti

Ci sarà un altro derby azzurro al secondo turno di Wimbledon 2024. Oltre a quello tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi incroceranno i loro destini sull’erba londinese. Per Darderi è anche la prima vittoria della carriera ai Championships in quella che è anche la sua prima partecipazione nel tabellone principale dello Slam londinese. Un successo soffertissimo e arrivato in rimonta contro il britannico Jan Choinski al termine di una battaglia di cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2 dopo oltre tre ore e mezza di gioco, senza contare le pause per la pioggia.

Darderi ha chiuso la partita con 17 ace, ma anche con 8 doppi falli. L’azzurro ha avuto addirittura ventidue palle break in suo favore, ma ne ha sfruttate solo sei. Per Darderi ci sono stati 44 vincenti contro i 42 di Choinski, che ha invece commesso più errori non forzati (52 contro 43).

In avvio di partita fioccano i break. Dal secondo al quinto game ce ne sono quattro consecutivi, con Darderi avanti per due volte, ma alla fine sempre recuperato dal britannico. Si segue poi l’andamento dei turni di servizio e sembra un set destinato al tie-break, ma proprio nel dodicesimo game Darderi si porta sullo 0-40 e al primo set point va a chiudere con un ottimo vincente di diritto sul 7-5.

Darderi ha una grande occasione all’inizio del secondo set. L’azzurro, infatti, si procura tre palle break, una anche con un meraviglioso passante di rovescio, ma Choinski riesce a salvarsi sempre. Il britannico è poi lui a strappare il servizio all’italiano nel quinto gioco, sfruttando la prima palla break con un brutto errore di rovescio di Darderi. Il sesto game è durissimo, con Darderi che ha ben quattro palle del controbreak, ma ancora le manca tutte. Nell’ottavo gioco il numero 37 del mondo ne ha un’altra, ma Choinski annulla tutto e va a prendersi il set per 6-4.

Brutto avvio di terzo set per Darderi, che nel terzo game deve cedere la battuta a Choinski, complice un altro errore di dritto. L’azzurro salva due palle del doppio break nel quinto game, ma capitola definitivamente nel settimo gioco, quando alla quarta occasione Choinski toglie ancora il servizio all’avversario. Il britannico conquista la terza frazione per 6-2.

Darderi ha subito l’occasione di strappare il servizio all’avversario in avvio di quarto set, ma l’azzurro non riesce a sfruttare tre palle break. A sua volta è lo stesso Darderi a salvarsi nel terzo game, annullando due palle break delicatissime a Choinski, una delle quali con una pregevole smorzata. Si segue l’andamento dei turni di servizio e come successo nel primo set ecco che nel dodicesimo game arriva il guizzo di Darderi. L’azzurro si procura un set point e, al termine di uno scambio incredibile, trova il passante di dritto proprio quando sta per scendere su Wimbledon un fortissimo temporale. 7-5 per l’italiano, ma c’è la pausa per la pioggia.

Anche in avvio di quinto set Darderi si procura quattro palle break, ma l’azzurro le spreca malamente con una serie di errori davvero evitabili. La svolta, però, arriva nel sesto game, quando Darderi ha ancora un’altra palla break. Questa volta il numero 37 del mondo sfrutta l’occasione, andando a chiudere a rete con la volée di rovescio e portandosi sul 4-2. Choinski alza bandiera bianca, mentre Darderi si invola verso la vittoria, che arriva con il break dell’ottavo game, che vale il 6-2 finale e il derby con Musetti al secondo turno.