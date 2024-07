Wimbledon 2024: Xinyu Wang sorprende ed elimina Pegula. Avanti Swiatek e Rybakina, ci sarà Jabeur-Svitolina

Si è conclusa da poco la quarta giornata di incontri nel tabellone femminile di Wimbledon. Tanti i fatti da raccontare, tante anche le sorprese, in un giovedì da 20 incontri invece dei normali 16 perché c’erano da recuperare quattro confronti sospesi o rimandati da ieri (per la cronaca, anche stasera fermata, nel terzo set, Wozniacki-Fernandez).

E se in questi di ribaltoni non se ne verificano è solo merito di Marta Kostyuk, perché l’ucraina, contro l’australiana Daria Saville, si trova varie volte in situazioni disperate: 0-3, poi 1-4, poi 2-5 sempre con doppio break di svantaggio. Li recupera, riperde la battuta, annulla un match point sul 5-6, piazza il controbreak, vince il tie-break e poi scappa subito nel terzo set senza più voltarsi indietro.

Quanto ai match definibili come d’ordinanza, sostanzialmente Iga Swiatek non ha grandi problemi contro la croata Petra Martic, che pure è fastidiosa per varie ragioni su questa superficie. Per lei 6-4 6-3 e ora c’è la kazaka Yulia Putintseva, capace di estromettere Katerina Siniakova (la ceca era numero 27 del seeding). Sempre più vicino un ottavo di fuoco con la lettone Jelena Ostapenko, ammesso che il suo tennis seguiti a funzionare, cosa non esattamente scontata.

Se la punta del Kazakistan, Elena Rybakina, ha più di qualche problema con la tedesca Laura Siegemund, dovendo lottare per tre set, a saltare è la numero 5 del seeding, l’americana Jessica Pegula, eliminata in maniera anche molto rocambolesca dalla cinese Xinyu Wang, che proprio pochi giorni fa con il suo team si diceva “Ma figuriamoci se può succedere una cosa del genere”. Ed è successa. Finisce anche la corsa di Katie Boulter, nel derby britannico con Harriet Dart che la spunta al tie-break lungo del terzo set.

In una situazione di questo genere, si aprono le prospettive di chi uscirà vincitrice da un Jabeur-Svitolina che, dati i risultati di oggi, promette davvero bene come terzo turno. E sarà anche davvero uno scontro che farà cadere una delle due in classifica, visti i punti di finale e semifinale rispettivamente da difendere: in ogni caso, uno scenario meritevole resterebbe quello come minimo del Campo 1.

WIMBLEDON 2024: RISULTATI SECONDI TURNI FEMMINILI

Swiatek (POL) [1]-Martic (CRO) 6-4 6-3

Putintseva (KAZ)-Siniakova (CZE) [27] 6-0 4-6 6-2

Pera (USA)-Garcia (FRA) [23] 3-6 6-3 6-4

Ostapenko (LAT) [13]-Snigur (UKR) [Q} 6-3 6-0

Collins (USA) [11]-Galfi (HUN) [Q] 6-3 6-4

Haddad Maia (BRA) [20]-Osorio (COL) 3-0 rit.

Krejcikova (CZE) [31]-Volynets (USA) [Q] 7-6(6) 7-6(5)

Bouzas Maneiro (ESP)-Bucsa (ESP) 7-6(1) 6-3

Rybakina (KAZ) [4]-Siegemund (GER) 6-3 3-6 6-3

Wozniacki (DEN) [WC]-Fernandez (CAN) [30] 6-3 2-6 3-3 sospesa

Kalinskaya [17]-Bouzkova (CZE) 6-4 6-1

Samsonova [15]-Avanesyan 6-3 6-3

Jabeur (TUN) [10]-Montgomery (USA) [Q] 6-1 7-5

Svitolina (UKR) [21]-Niemeier (GER) 6-3 6-4

Dart (GBR)-Boulter (GBR) [32] 4-6 6-1 7-6(8)

Xinyu Wang (CHN)-Pegula (USA) [5] 6-4 6-7(7) 6-1

SECONDI TURNI RECUPERATI

Kasatkina [14]-Miyazaki (GBR) [WC] 6-0 6-0

Badosa (ESP) [PR]-B. Fruhvirtova (CZE) 6-4 6-2

Kostyuk (UKR) [18]-Saville (AUS) 4-6 7-6(2) 6-4

Keys (USA) [12]-Y. Wang (CHN) 6-2 6-2