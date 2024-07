Wimbledon 2024: Sinner e Paolini a caccia degli ottavi, Fognini vuole sognare ancora

Dopo lo straordinario derby con Matteo Berrettini, Jannik Sinner torna sul Centrale di Wimbledon per andare a caccia di un posto negli ottavi di finale dello Slam londinese. Il numero uno del mondo affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, che ha superato a sorpresa in cinque set l’olandese Griekspoor, raggiungendo per la seconda volta in carriera il terzo turno ai Championships. Sinner è avanti per 3-0 nei precedenti contro Kecmanovic ed ovviamente partirà con tutti i favori del pronostico anche in questa quarta sfida tra di loro.

Fabio Fognini va a caccia di un sogno. Il ligure non è mai riuscito a raggiungere in carriera gli ottavi di finale a Wimbledon e potrebbe farlo a 37 anni. Questa è forse davvero l’ultima occasione per il nativo di Arma di Taggia, che se la vedrà contro un altro veterano del circuito come Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo vanta una semifinale a Wimbledon e anche lui è rinato sull’erba londinese, battendo al turno precedente Lorenzo Sonego. Una sfida difficile per Fognini, ma il ligure non vuole smettere di sognare.

Sul Centrale ci sarà anche Carlos Alcaraz. Finora lo spagnolo è stato perfetto nel torneo, non concedendo nemmeno un set agli avversari affrontati (l’estone Lajal e l’australiano Vukic). Adesso il livello, però, si alza, visto che dall’altra parte della rete il numero tre del mondo se la vedrà con un ritrovato Frances Tiafoe. L’americano arriva a Wimbeldon con molte incertezze, ma le ha scacciate via con la rimonta nel primo turno su Matteo Arnaldi (l’azzurro era avanti due set a zero) e con la convincente vittoria sul croato Borna Coric.

Tante le sfide molto interessanti nel terzo turno del tabellone maschile. Il russo Daniil Medvedev rischia molto contro il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre l’americano Tommy Paul dovrà vedersela con l’imprevedibile ed estroso Alexander Bublik. Fari puntati anche sul match tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il francese Gael Monfils, altro veterano che si sta esaltando sull’erba dei Championships.

L’Italia guarda con enorme interesse anche al tabellone femminile, dove Jasmine Paolini cerca di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Wimbledon. La toscana, però, sarà attesa da una sfida molto difficile contro la canadese Bianca Andreescu, che ha ben figurato nei primi due turni, ma anche lei non è mai andata alla seconda settimana. Servirà davvero la miglior Paolini per avere la meglio della nordamericana, ma Jasmine ha mostrato di sapersi ben adattare all’erba in questo magico suo 2024.

Il pubblico britannico sogna con Emma Raducanu. La vincitrice degli US Open 2021 è rinata sull’erba di casa e per raggiungere la seconda settimana dovrà battere la greca Maria Sakkari, testa di serie numero nove. In campo anche Coco Gauff contro l’incredibile sorpresa britannica Sonay Kartall, che sta vivendo giorni impensabili ed indimenticabili ai Championships.