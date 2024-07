Wimbledon 2024, Sara Errani ed Andrea Vavassori bloccati dalla pioggia all’esordio in doppio misto

La pioggia condiziona ancora il torneo di doppio misto di Wimbledon: nel match del primo turno la coppia italiana composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditata della quinta testa di serie viene fermata nel corso del match tiebreak della sfida contro lo statunitense Jackson Withrow e l’indonesiana Aldila Sutjiadi. Dopo un’ora e sedici minuti di gioco lo score recitava 3-6 6-3 7-7: la sfida si concluderà domani.

Nella prima frazione la coppia italiana si ritrova subito in difficoltà, dovendo risalire dallo 0-30 nel secondo game, ma si salva ai vantaggi. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi l’accelerata di Withrow e Sutjiadi è da ko: parziale di 12 punti a 3, con break a quindici nell’ottavo gioco, ed al secondo set point lo statunitense e l’indonesiana vanno a chiudere sul 6-3 in 27′.

Nel secondo set i servizi sono dominanti a lungo, con la coppia italiana che va per prima in battuta ed ha il ruolo della lepre nella frazione, conducendo fino al 4-3 senza strappi. La prima palla break se la procurano Errani e Vavassori sul 15-40 dell’ottavo gioco, e la sfruttano per allungare sul 5-3. Gli azzurri non tremano e nel game successivo al secondo set point restituiscono il 6-3 in 36 minuti.

Nel match tiebreak Errani e Vavassori concedono un minibreak agli avversari nel terzo scambio e poi si ritrovano sotto 1-4. Gli azzurri tornano sotto sul 3-4, ma lo statunitense e l’indonesiana allungano ancora sul 6-3. La coppia italiana, però non demorde e si riprende il minibreak nel dodicesimo punto, trovando il 6-6. Dopo 13′, sul 7-7, con Errani al servizio, arriva lo stop per pioggia, che in serata diventa definitivo.