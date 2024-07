Wimbledon 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per gli ottavi di doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per gli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile di Wimbledon 2024: la coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie, liquida le alternate ceche Miriam Kolodziejova ed Anna Siskova con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e cinque minuti di gioco, ed al terzo turno se la vedrà con le vincenti della sfida tra le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula e la kazaka Anna Danilina e la cinese Yifan Xu.

Nel primo set le azzurre in apertura si fanno trascinare ai vantaggi, ma dal 40-40 inanellano undici punti consecutivi che consentono loro di portarsi sul 3-0 con break a zero nel secondo game. Il parziale diventa poi di 14 punti ad 1 e la coppia italiana va sul 4-0. Errani e Paolini confermano il doppio break di margine per il 5-0 e poi vanno a servire per il set sul 5-1: le azzurre si ritrovano sotto 0-40, annullano 4 palle break e chiudono sul 6-1 in 24 minuti.

Nella seconda partita la coppia italiana centra lo strappo a trenta nel terzo game, poi nel gioco successivo si fa trascinare ai vantaggi e concede un break point, proprio nel momento in cui arriva la pioggia a decretare la sospensione delle ostilità. Dopo circa tre quarti d’ora di stop si rientra in campo: le azzurre annullano la palla break, ma poi ne concedono una seconda e subiscono il controbreak.

Le ceche a seguire tengono il servizio, ma dal 2-3 Errani e Paolini tornano a comandare e, con un parziale di 8 punti ad 1 tornano avanti 4-3, centrando il break nel settimo gioco. Nell’ottavo game, però, le azzurre si fanno rimontare dal 40-15 e subiscono un nuovo controbreak. La coppia italiana non si disunisce e nel nono gioco ripaga le ceche con la stessa moneta, centrando un nuovo strappo alla seconda occasione: questa volta Errani e Paolini chiudono senza patemi col servizio a disposizione sul 6-4 dopo 41 minuti.

Le statistiche sorridono alla coppia azzurra, che porta a casa 64 punti contro i 43 delle avversarie: Errani e Paolini sono più ciniche nei momenti salienti, sfruttando 5 delle 6 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 6 concesse alle ceche. Le italiane fanno meglio delle avversarie sia con la prima in campo, con il 69% dei punti vinti contro il 57%, sia con la seconda, con cui si attestano al 43% contro il 24%.