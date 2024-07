Jasmine Paolini consolida lo status! Piega Andreescu in due set e accede agli ottavi a Wimbledon!

Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, è la prima tennista ad approdare agli ottavi di finale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2024: sull’erba britannica l’azzurra nel terzo turno, giocato indoor a causa della pioggia, supera l’ostica canadese Bianca Andreescu con lo score di 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 33 minuti di gioco. Al quarto turno per l’italiana ci sarà una tra l’ucraina Marta Kostyuk, numero 18, e la statunitense Madison Keys, numero 12.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in apertura, poi l’azzurra manca due break point consecutivi quando si trova sul 15-40 del quarto game. Da quel momento i servizi diventano dominanti e si va al tiebreak: Paolini concede un minibreak in avvio, ma poi infila tre punti per il 3-1. Si procede a strappi: Andreescu inanella a sua volta tre punti e torna in vantaggio sul 4-3, ma a quel punto Paolini vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude sul 7-4 dopo 59 minuti.

Nella seconda partita la canadese tiene il servizio soltanto in apertura, poi l’azzurra sale in cattedra e domina: Paolini centra il break nel terzo gioco a trenta e nel quinto e nel settimo a quindici. L’azzurra in tre turni al servizio concede invece appena quattro punti all’avversaria e così va a chiudere sul velluto per 6-1 in 34 minuti approdando agli ottavi di finale.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 69 punti contro i 52 della nordamericana, con Andreescu che mette a segno più vincenti di Paolini, 20 contro 17, ma concede anche più gratuiti, 21 contro 13. L’azzurra offre all’avversaria una sola palla break, nel primo game del match, che la canadese sfrutta, ma poi converte 4 delle 7 occasioni avute a disposizione.