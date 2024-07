Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 7 luglio, streaming, italiani in campo

La settima giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, domenica 7 luglio: scatterà il quarto turno dei tornei di singolare, mentre inizierà il torneo di doppio misto, infine si completerà il primo turno di doppio maschile e femminile ed inizierà il secondo.

In casa Italia, per il quarto turno di singolare giocheranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In doppio, invece, prosegue il primo turno per la coppia composta da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre è all’esordio quella formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Domenica 7 luglio

CENTRE COURT

Dalle ore 14.30 italiane

Carlos Alcaraz (ESP) [3] v Ugo Humbert (FRA) [16]

Lulu Sun (NZL) v Emma Raducanu (GBR)

Emma Navarro (USA) [19] v Coco Gauff (USA) [2]

NO.1 COURT

Dalle ore 14.00 italiane

Jasmine Paolini (ITA) [7] v Madison Keys (USA) [12]

Jannik Sinner (ITA) [1] v Ben Shelton (USA) [14]

Grigor Dimitrov (BUL) [10] v Daniil Medvedev [5]

NO.2 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Paula Badosa (ESP) v Donna Vekic (CRO)

Tommy Paul (USA) [12] v Roberto Bautista Agut (ESP)

Lloyd Glasspool (GBR) / Harriet Dart (GBR) v Fabrice Martin (FRA) / Cristina Bucsa (ESP)

NO.3 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Rinky Hijikata (AUS) / John Peers (AUS) v Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9]

Non prima delle ore 13.00 italiane

Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) v Ivan Dodig (CRO) / Hao-Ching Chan (TPE) [8]

Maximo Gonzalez (ARG) / Ulrikke Eikeri (NOR) v Jean-Julien Rojer (NED) / Bethanie Mattek-Sands (USA)

Robert Galloway (USA) / Ingrid Neel (EST) v Jamie Murray (GBR) / Taylor Townsend (USA)

COURT 12

Dalle ore 12.00 italiane

Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR) v Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [3]

Non prima delle ore 13.00 italiane

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] v Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS)

Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA) [6]v Rafael Matos (BRA) / Luisa Stefani (BRA)

Marcelo Arevalo (ESA) / Shuai Zhang (CHN) v Rajeev Ram (USA) / Katie Volynets (USA)

COURT 18

Dalle ore 12.00 italiane

Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2] riprende da 1-1

Non prima delle ore 13.30 italiane

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN)

Harri Heliovaara (FIN) / Gabriela Dabrowski (CAN) v Michael Venus (NZL) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Nathaniel Lammons (USA) / Ena Shibahara (JPN) v Max Purcell (AUS) / Dayana Yastremska (UKR)

COURT 14

Dalle ore 12.00 italiane

Sebastian Ofner (AUT) / Sam Weissborn (AUT) v Sebastian Baez (ARG) / Dustin Brown (JAM)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] v Hailey Baptiste (USA) / Alycia Parks (USA)

Su-Wei Hsieh (TPE) / Elise Mertens (BEL) [1] v Emily Appleton (GBR) / Yuriko Lily Miyazaki (GBR)

Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) v Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5]

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) [7] v Hugo Nys (MON) / Demi Schuurs (NED)

COURT 15

Dalle ore 12.00 italiane

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] v Tomas Machac (CZE) / Zhizhen Zhang (CHN)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Asia Muhammad (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) [15] v Diana Shnaider / Elena Vesnina riprende da 6-2 3-6

Charles Broom (GBR) / Arthur Fery (GBR) v Wesley Koolhof (NED) / Nikola Mektic (CRO) [7]

Matthew Ebden (AUS) / Ellen Perez (AUS) [1] v Andres Molteni (ARG) / Asia Muhammad (USA)

Julian Cash (GBR) / Maia Lumsden (GBR) v Henry Patten (GBR) / Olivia Nicholls (GBR)

COURT 16

Dalle ore 12.00 italiane

Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] v Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA)

Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT) [9]v Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR)

Santiago Gonzalez (MEX) / Giuliana Olmos (MEX) v Luke Johnson (GBR) / Freya Christie (GBR)

Mate Pavic (CRO) / Lyudmyla Kichenok (UKR) [3] v John Peers (AUS) / Nicole Melichar-Martinez (USA)

COURT 17

Dalle ore 12.00 italiane

Santiago Gonzalez (MEX) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [6] v Christopher Eubanks (USA) / Evan King (USA)

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [1] v Nicolas Mahut (FRA) / Skander Mansouri (TUN)

Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU) v Yana Sizikova / Yafan Wang (CHN)

Kevin Krawietz (GER) / Alexandra Panova v Austin Krajicek (USA) / Laura Siegemund (GER) [4]

CAMPO DA DEFINIRE

Non prima delle ore 17.00 italiane

Mackenzie McDonald (USA) / Ben Shelton (USA) v Flavio Cobolli (ITA) / Lorenzo Sonego (ITA) riprende da 6-2 6-7 (3)

Non prima delle ore 18.00 italiane

Joe Salisbury (GBR) / Heather Watson (GBR) v Sander Gille (BEL) / Nadiia Kichenok (UKR)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport 4K dalle 18.00 alle 22.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta Live testuale: per i match in singolare degli italiani OA Sport.