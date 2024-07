Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 6 luglio, streaming, italiani in campo

La giornata di sabato 6 luglio è ancora pienissima di match a Wimbledon: tanti sono stati i match di terzo turno slittati ad oggi a causa della pioggia incessante scesa ieri sull’All England Club. Il piatto forte di giornata è senza dubbio il ritorno in campo di Novak Djokovic, che sfiderà Alexei Popyrin come terzo match sul Campo Centrale per testare al meglio la propria condizione fisica. La giornata sul Centre Court si apre con Alexander Zverev contro il padrone di casa Cameron Norrie, nel mezzo Svitolina affronta Jabeur. Sul Campo 1 che vedrà Andy Murray giocare in coppia con Emma Raducanu, come ultimo match di giornata dopo le sfide di Shelton contro Shapovalov, Swiatek contro Putintseva e Rybakina contro Wozniacki. Per l’Italia ci sarà Fabio Fognini ad aprire la giornata sempre sul Campo 16, con la sfida contro Bautista Agut che riprenderà il suo match dalla coda del quarto set e con il ligure avanti 2 set a 1. Nel primo pomeriggio spazio anche a Lorenzo Musetti sul Campo 14, dove nella strada verso gli ottavi troverà Francisco Comesana: ghiotta chance perché al turno successivo potrebbe sfidare uno tra Mpetshi Perricard e Ruusuvuori per volare ai quarti. La diretta tv della quarta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.

L’ORDINE GIOCO COMPLETO DEL DAY 6 DI WIMBLEDON

CAMPO CENTRALE

Dalle 14.30 Norrie – Zverev [4] [10] Jabeur – Svitolina [21] Popyrin – Djokovic [2]

CAMPO 1

Dalle 14.00 [14] Shelton – Shapovalov (da finire a partire dal 3-2) [1] Swiatek – Putintseva [4] Rybakina – Wozniacki Arevalo/Shang – A. Murray/Raducanu

CAMPO 2

Dalle 12.00 Dart – X. Wang [3] Medvedev – Struff (da finire a partire dal 6-1, 6-3, 4-6, 1-1) [13] Fritz – Tabilo [24]

CAMPO 3

Dalle 12.00 Pouille – De Minaur [9] [11] Collins – Haddad Maia [20] [3] Ram/Salisbury – Mies/Smith

CAMPO 12

Dalle 12.00 [16] Humbert – Nakashima (da finire a partire dal 7-6, 6-3, 6-7, 6-6) Pera – Ostapenko [13] [16] Doumbia/Reboul – Cash/Galloway

CAMPO 18

Dalle 12.00 [17] Kalinskaya – Samsonova [15] [15] Rune – Halys [6] Gonzalez/Roger-Vasselin – Eubanks/King [1] Hsieh/Mertens – Aplleton/Miyazaki Gonzalez/Olmos – Johnson/Christie

CAMPO 5

Terzo match dalle 12:00 [15] Muhammad/Sutjiadi – Shnaider/Vesnina Babos/Kichenok – Melichar Martinez/Perez [3]

CAMPO 6

Quarto match dalle 12.00 [11] Gonzalez/Molteni – Machac/Zhang Willis/Barnett – Dodig/Chan [8]

CAMPO 7

Dalle 12.00 Kato/Zhang – Kenin/Mattek-Sands [14] [7] Dolehide/Krawczyk – Navarro/Parry [16] Eikeri/Neel – Fernandez/Shibahara (da finire a partire dal 6-2) Kromacheva/Rakhimova – Dabrowski/Routliffe (da finire a partire dal 1-1)

CAMPO 8

Dalle 12.00 [4] Arevalo/Pavic – Arneodo/Verbeek (da finire a partire dal 6-4, 5-4) Broom/Fery – Borges/Rinderknech (da finire a partire dal 6-4) Barrientos/Cabral – Matos/Melo (da finire a partire dal 7-6, 6-7, 4-3) [15] Purcell/Thompson – Martin/Middelkoop (da finire a partire dal 6-4) Frantzen/Jebens – Bopanna/Ebden [2]

CAMPO 14

Dalle 12.00 [31] Krejcikova – Bouzas Maneiro Comesana – Musetti [25] [8] Krejcikova/Siegemund – Sharan/Silva (da finire a partire dal 7-6, 5-4) Hijikata/Peers – Skupski/Venus [9] Krawietz/Panova – Krajicek/Siegemund [4]

CAMPO 15

Dalle 12.00 Fils – Safiullin [11] Gauff/Pegula – Danilina/Xu [14]Gille/Vliegen – Glasspool/Rojer Karahan – Rapagnetta (Match Juniores) Ofner/Weissborn – Baez/Brown

CAMPO 16

Dalle 12.00 Mahut/Mansouri – Stalder/Vukic (da finire a partire dal 4-2) Non prima delle 13.00 Fognini – Bautista Agut (da finire dal 6-7, 6-3, 7-5, 4-5) Kolodziejova/Siskova – Errani/Paolini [5] Sizikova/Wang – Kalinsakaya/Vekic Withrow/Sutjiadi – Vavassori/Errani [5]

CAMPO 17

Dalle 12.00 Mpetshi Perricard – Ruusuvuori [4] Siniakova/Townsens – Gadecki/Lechemia (da finire a partire dal 2-1)