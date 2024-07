Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 5 luglio, streaming, italiani in campo

La quinta giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, venerdì 5 luglio: scatterà il terzo turno dei tornei di singolare, mentre inizierà il torneo di doppio misto, infine si completerà il primo turno di doppio maschile e femminile ed inizierà il secondo.

In casa Italia, per il terzo turno di singolare giocheranno Jannik Sinner, Fabio Fognini e Jasmine Paolini. In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego e da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

La diretta tv della quinta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Venerdì 5 luglio

CENTRE COURT

Dalle ore 14.30 italiane

Carlos Alcaraz (ESP) [3] v Frances Tiafoe (USA) [29]

Emma Raducanu (GBR) v Maria Sakkari (GRE) [9]

Jannik Sinner (ITA) [1] v Miomir Kecmanovic (SRB)

NO.1 COURT

Dalle ore 14.00 italiane

Jasmine Paolini (ITA) [7] v Bianca Andreescu (CAN)

Grigor Dimitrov (BUL) [10] v Gael Monfils (FRA)

Sonay Kartal (GBR) v Coco Gauff (USA) [2]

NO.2 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Tommy Paul (USA) [12] v Alexander Bublik (KAZ) [23]

Jan-Lennard Struff (GER) v Daniil Medvedev [5]

NO.3 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Daria Kasatkina [14] v Paula Badosa (ESP)

Denis Shapovalov (CAN) v Ben Shelton (USA) [14]

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] v Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS)

COURT 12

Dalle ore 12.00 italiane

Brandon Nakashima (USA) v Ugo Humbert (FRA) [16]

Marta Kostyuk (UKR) [18] v Madison Keys (USA) [12]

COURT 18

Dalle ore 12.00 italiane

Diana Shnaider v Emma Navarro (USA) [19]

Dayana Yastremska (UKR) [28] v Donna Vekic (CRO)

Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER) v Rohan Bopanna (IND) / Matthew Ebden (AUS) [2]

COURT 4

Dalle ore 12.00 italiane

Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA) v Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP) [10]

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] v Petros Tsitsipas (GRE) / Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6(3) 3-3

COURT 5

Dalle ore 12.00 italiane

Sebastian Baez (ARG) / Dustin Brown (JAM) v Hugo Nys (MON) / Jan Zielinski (POL) [13]

Sebastian Ofner (AUT) / Sam Weissborn (AUT) v Diego Hidalgo (ECU) / Alejandro Tabilo (CHI)

COURT 6

Dalle ore 12.00 italiane

Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL) [14] v Facundo Diaz Acosta (ARG) / Alexandre Muller (FRA)

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) v Nicolas Barrientos (COL) / Francisco Cabral (POR)

Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT) [9]v TBD

Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA) [6] v Rafael Matos (BRA) / Luisa Stefani (BRA)

COURT 7

Dalle ore 12.00 italiane

Guido Andreozzi (ARG) / Miguel Reyes-Varela (MEX) v Lloyd Glasspool (GBR) / Jean-Julien Rojer (NED)

Magda Linette (POL) / Peyton Stearns (USA) v Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR)

Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN) v Ulrikke Eikeri (NOR) / Ingrid Neel (EST) [16]

COURT 8

Dalle ore 15.00 italiane

Yuki Bhambri (IND) / Albano Olivetti (FRA) v Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [8]

Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Lloyd Glasspool (GBR) / Harriet Dart (GBR) v Fabrice Martin (FRA) / Cristina Bucsa (ESP)

COURT 10

Dalle ore 12.00 italiane

Ashlyn Krueger (USA) / Sloane Stephens (USA) v Hao-Ching Chan (TPE) / Veronika Kudermetova [12]

Fabrice Martin (FRA) / Matwe Middelkoop (NED) v Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) [15]

Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) v Ivan Dodig (CRO) / Hao-Ching Chan (TPE) [8]

COURT 14

Dalle ore 12.00 italiane

Julian Cash (GBR) / Robert Galloway (USA) v Theo Arribage (FRA) / Marcus Daniell (NZL)

Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] v Samantha Murray Sharan (GBR) / Eden Silva (GBR)

Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) v Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5]

COURT 15

Dalle ore 12.00 italiane

Lulu Sun (NZL) v Lin Zhu (CHN)

Romain Arneodo (MON) / Sem Verbeek (NED) v Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4]

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) [7] v Hugo Nys (MON) / Demi Schuurs (NED)

COURT 16

Dalle ore 12.00 italiane

Roberto Bautista Agut (ESP) v Fabio Fognini (ITA)

Nuno Borges (POR) / Arthur Rinderknech (FRA) v Charles Broom (GBR) / Arthur Fery (GBR)

COURT 17

Dalle ore 12.00 italiane

Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) v Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Olivia Gadecki (AUS) / Elixane Lechemia (FRA)

CAMPO DA DEFINIRE

Non prima delle ore 15.00 italiane

Nicolas Mahut (FRA) / Skander Mansouri (TUN) v Thanasi Kokkinakis (AUS) / Denis Shapovalov (CAN)

Non prima delle ore 15.00 italiane

Yana Sizikova / Yafan Wang (CHN) v Anna Kalinskaya / Donna Vekic (CRO)

Non prima delle ore 16.00 italiane

Mackenzie McDonald (USA) / Ben Shelton (USA) v Flavio Cobolli (ITA) / Lorenzo Sonego (ITA)

