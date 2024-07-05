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Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 5 luglio, streaming, italiani in campo
La quinta giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, venerdì 5 luglio: scatterà il terzo turno dei tornei di singolare, mentre inizierà il torneo di doppio misto, infine si completerà il primo turno di doppio maschile e femminile ed inizierà il secondo.
In casa Italia, per il terzo turno di singolare giocheranno Jannik Sinner, Fabio Fognini e Jasmine Paolini. In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego e da Sara Errani ed Andrea Vavassori.
La diretta tv della quinta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.
Wimbledon 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano al secondo turno in doppio!
CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI
Venerdì 5 luglio
CENTRE COURT
Dalle ore 14.30 italiane
Carlos Alcaraz (ESP) [3] v Frances Tiafoe (USA) [29]
Emma Raducanu (GBR) v Maria Sakkari (GRE) [9]
Jannik Sinner (ITA) [1] v Miomir Kecmanovic (SRB)
NO.1 COURT
Dalle ore 14.00 italiane
Jasmine Paolini (ITA) [7] v Bianca Andreescu (CAN)
Grigor Dimitrov (BUL) [10] v Gael Monfils (FRA)
Sonay Kartal (GBR) v Coco Gauff (USA) [2]
NO.2 COURT
Dalle ore 12.00 italiane
Tommy Paul (USA) [12] v Alexander Bublik (KAZ) [23]
Jan-Lennard Struff (GER) v Daniil Medvedev [5]
NO.3 COURT
Dalle ore 12.00 italiane
Daria Kasatkina [14] v Paula Badosa (ESP)
Denis Shapovalov (CAN) v Ben Shelton (USA) [14]
Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] v Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS)
COURT 12
Dalle ore 12.00 italiane
Brandon Nakashima (USA) v Ugo Humbert (FRA) [16]
Marta Kostyuk (UKR) [18] v Madison Keys (USA) [12]
COURT 18
Dalle ore 12.00 italiane
Diana Shnaider v Emma Navarro (USA) [19]
Dayana Yastremska (UKR) [28] v Donna Vekic (CRO)
Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER) v Rohan Bopanna (IND) / Matthew Ebden (AUS) [2]
COURT 4
Dalle ore 12.00 italiane
Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA) v Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP) [10]
Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] v Petros Tsitsipas (GRE) / Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6(3) 3-3
COURT 5
Dalle ore 12.00 italiane
Sebastian Baez (ARG) / Dustin Brown (JAM) v Hugo Nys (MON) / Jan Zielinski (POL) [13]
Sebastian Ofner (AUT) / Sam Weissborn (AUT) v Diego Hidalgo (ECU) / Alejandro Tabilo (CHI)
COURT 6
Dalle ore 12.00 italiane
Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL) [14] v Facundo Diaz Acosta (ARG) / Alexandre Muller (FRA)
Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) v Nicolas Barrientos (COL) / Francisco Cabral (POR)
Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT) [9]v TBD
Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA) [6] v Rafael Matos (BRA) / Luisa Stefani (BRA)
COURT 7
Dalle ore 12.00 italiane
Guido Andreozzi (ARG) / Miguel Reyes-Varela (MEX) v Lloyd Glasspool (GBR) / Jean-Julien Rojer (NED)
Magda Linette (POL) / Peyton Stearns (USA) v Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR)
Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN) v Ulrikke Eikeri (NOR) / Ingrid Neel (EST) [16]
COURT 8
Dalle ore 15.00 italiane
Yuki Bhambri (IND) / Albano Olivetti (FRA) v Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [8]
Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]
Lloyd Glasspool (GBR) / Harriet Dart (GBR) v Fabrice Martin (FRA) / Cristina Bucsa (ESP)
COURT 10
Dalle ore 12.00 italiane
Ashlyn Krueger (USA) / Sloane Stephens (USA) v Hao-Ching Chan (TPE) / Veronika Kudermetova [12]
Fabrice Martin (FRA) / Matwe Middelkoop (NED) v Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) [15]
Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) v Ivan Dodig (CRO) / Hao-Ching Chan (TPE) [8]
COURT 14
Dalle ore 12.00 italiane
Julian Cash (GBR) / Robert Galloway (USA) v Theo Arribage (FRA) / Marcus Daniell (NZL)
Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] v Samantha Murray Sharan (GBR) / Eden Silva (GBR)
Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) v Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5]
COURT 15
Dalle ore 12.00 italiane
Lulu Sun (NZL) v Lin Zhu (CHN)
Romain Arneodo (MON) / Sem Verbeek (NED) v Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4]
Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) [7] v Hugo Nys (MON) / Demi Schuurs (NED)
COURT 16
Dalle ore 12.00 italiane
Roberto Bautista Agut (ESP) v Fabio Fognini (ITA)
Nuno Borges (POR) / Arthur Rinderknech (FRA) v Charles Broom (GBR) / Arthur Fery (GBR)
COURT 17
Dalle ore 12.00 italiane
Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) v Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)
Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Olivia Gadecki (AUS) / Elixane Lechemia (FRA)
CAMPO DA DEFINIRE
Non prima delle ore 15.00 italiane
Nicolas Mahut (FRA) / Skander Mansouri (TUN) v Thanasi Kokkinakis (AUS) / Denis Shapovalov (CAN)
Non prima delle ore 15.00 italiane
Yana Sizikova / Yafan Wang (CHN) v Anna Kalinskaya / Donna Vekic (CRO)
Non prima delle ore 16.00 italiane
Mackenzie McDonald (USA) / Ben Shelton (USA) v Flavio Cobolli (ITA) / Lorenzo Sonego (ITA)
PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00.
Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00.
Diretta Live testuale: per i match in singolare degli italiani OA Sport.