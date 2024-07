Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 10 luglio, streaming, italiani in campo

La decima giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, mercoledì 10 luglio: in programma gli ultimi quarti di finale dei tornei di singolare, tutti quelli di doppio maschile e femminile, infine si completeranno i sedicesimi del doppio misto e si giocheranno tutti gli ottavi.

In casa Italia, per i quarti di finale di singolare giocherà Lorenzo Musetti. In doppio misto, invece, saranno impegnati Sara Errani ed Andrea Vavassori, i quali dovranno completare il match del primo turno e, in caso di vittoria, disputare anche quello degli ottavi di finale.

La diretta tv della decima giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 21.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match in singolare Musetti-Fritz, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Mercoledì 10 luglio

CENTRE COURT

Dalle ore 14.30 italiane

Elena Rybakina (KAZ) [4] v Elina Svitolina (UKR) [21]

Alex de Minaur (AUS) [9] v Novak Djokovic (SRB) [2]

Match da definire

NO.1 COURT

Dalle ore 14.00 italiane

Jelena Ostapenko (LAT) [13] v Barbora Krejcikova (CZE) [31]

Lorenzo Musetti (ITA) [25] v Taylor Fritz (USA) [13]

Match da definire

NO.2 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Su-Wei Hsieh (TPE) / Elise Mertens (BEL) [1] v Coco Gauff (USA) / Jessica Pegula (USA) [11]

Rajeev Ram (USA) / Katie Volynets (USA) v Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR)

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) [7] v Joe Salisbury (GBR) / Heather Watson (GBR)

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT) [9]

NO.3 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] v Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [1] v Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [8]

Greg Rusedski (GBR) / Iva Majoli (CRO) v Mark Woodforde (AUS) / Dominika Cibulkova (SVK)

Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]

COURT 12

Dalle ore 12.00 italiane

Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) v Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4]

Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9] v Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER)

Nenad Zimonjic (SRB) / Barbara Schett (AUT) v Thomas Enqvist (SWE) / Martina Navratilova (USA)

Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA) [6] v Fabrice Martin (FRA) / Cristina Bucsa (ESP)

COURT 18

Dalle ore 12.00 italiane

Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) [15] v Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11]

Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) v Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5] da 6-3 3-6

Nathaniel Lammons (USA) / Ena Shibahara (JPN) v vincente Withrow / Sutjiadi – Vavassori / Errani

Andres Molteni (ARG) / Asia Muhammad (USA) leads Matthew Ebden (AUS) / Ellen Perez (AUS) [1] da 6-3 2-3

vincente Molteni/Muhammad – Ebden/Perez v Santiago Gonzalez (MEX) / Giuliana Olmos (MEX)

CAMPO DA DEFINIRE

Non prima delle ore 17.00 italiane

Henry Patten (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) v Michael Venus (NZL) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Non prima delle ore 18.00 italiane

Mate Pavic (CRO) / Lyudmyla Kichenok (UKR) [3] v Maximo Gonzalez (ARG) / Ulrikke Eikeri (NOR)

Non prima delle ore 18.00 italiane

Jamie Murray (GBR) / Taylor Townsend (USA) v Kevin Krawietz (GER) / Alexandra Panova

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 21.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta Live testuale: per il match in singolare Musetti-Fritz OA Sport.