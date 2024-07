Wimbledon 2024, Mattia Bellucci cede al quinto set a Ben Shelton nel match delle interruzioni

Un vero peccato per Mattia Bellucci. Il n.148 del mondo deve cedere a Ben Shelton (n.14 ATP) nella partita valida per il primo turno del torneo di Wimbledon. Il match delle interruzioni quello sul campo-18. Ieri l’oscurità non ha sorriso al nostro portacolori perché, in vantaggio di due set a uno (6-4 3-6 6-3), aveva dalla sua l’inerzia e avrebbe potuto completare l’opera.

Le cose sono andate diversamente e la versione odierna di Shelton era molto più centrata al servizio e meno fallosa in generale. Di conseguenza, lo statunitense si è aggiudicato le frazioni disputate quest’oggi, con la pioggia che ha disturbato prima e durante il confronto, sullo score 6-3 6-4. Nel prossimo turno, il mancino degli States affronterà il sudafricano Lloyd Harris.

Nel quarto set di questo incontro (il primo odierno) il potente americano parte forte, trovando le soluzioni per provocare gli errori del suo avversario. Vola sul 3-0 Ben, cancellando due palle del contro-break e aggrappandosi letteralmente alla battuta. Bellucci non ha la stessa brillantezza di ieri e ottiene meno punti “gratuiti”. Con le unghie e con i denti cancella un’opportunità del doppio break al rivale, ma non riesce a rientrare e il 6-3 sorride allo statunitense.

Nel quinto set, in apertura, la gestione del servizio non è perfetta per il lombardo, che subisce il break. Si tiene in linea di galleggiamento Mattia, annullando due break-point al rivale. Si prosegue on serve fino al nono game, con l’arrivo della pioggia che costringe tutti a lasciare il campo-18. Dopo una lunga interruzione si riprende e, nonostante difese disperate di Bellucci, Shelton chiude con l’ace sul 6-4.