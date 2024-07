Wimbledon 2024: Marketa Vondrousova fuori, trent’anni dopo Steffi Graf la campionessa in carica esce subito

Trent’anni fa aveva fatto storia, e anche immenso scalpore, l’uscita di scena al primo turno di Steffi Graf per mano di Lori McNeil. L’americana non era nemmeno nel suo miglior momento della carriera, eppure indovinò prima quella partita e poi altre quattro, fermandosi solo di fronte alla futura vincitrice Conchita Martinez.

Trent’anni dopo, si verifica il colpo inatteso tra i colpi inattesi: la campionessa del torneo femminile di Wimbledon fuori al primo turno. Tocca stavolta a Marketa Vondrousova: la ceca viene subito estromessa, nella tradizionale apertura del martedì riservata alla vincitrice dell’anno precedente, dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Un 6-4 6-2 con grande qualità di gioco mostrata dall’iberica, che si è da poco affacciata tra le prime 100 e che firma così la prima vittoria in uno Slam nella maniera più impronosticabile.

Se allarghiamo il discorso anche al torneo maschile, l’uscita di scena della persona vincitrice del torneo nell’anno precedente si era verificata solo due volte. Nel 1967, a dire il vero, Manolo Santana fu anche sfortunato, perché Charlie Pasarell non era uno sprovveduto (anzi) sui prati e lo sconfisse in quattro set. Gli stessi, nel 2003, toccarono a un giovane Ivo Karlovic per estromettere Lleyton Hewitt. L’australiano, in sostanza, fu il primo (ad alti livelli) a sperimentare sulla propria pelle cosa si poteva verificare ogni volta che scendeva in campo il gigante di Zagabria.

Con l’uscita di scena di Vondrousova, il forfait della bielorussa Aryna Sabalenka e l’uscita di scena della ceca Karolina Pliskova, si apre uno scenario sostanzialmente inaspettato all’inizio di questo torneo. Ci saranno, infatti, due nuove semifinaliste di Wimbledon nella parte bassa del tabellone. In maniera automatica, ciò significa che ci sarà una prima assoluta da parte di qualcuna in finale ai Championships.