Wimbledon 2024, ancora rinviato l’esordio in doppio misto per Sara Errani ed Andrea Vavassori

Si chiude a Wimbledon una prima settimana fortemente condizionata dal meteo avverso: anche la settima giornata non fa eccezione e vengono così cancellati ben 15 dei 16 match in programma del torneo di doppio misto, che dunque vedrà disputarsi un turno al giorno per portare a termine la competizione entro i tempi stabiliti.

Tra i match cancellati e rinviati a domani senza neppure essere iniziati, vi è anche quello riguardante l’unica coppia italiana al via, quella dal sapore olimpico composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditata della quinta testa di serie.

Gli azzurri avrebbero dovuto incontrare lo statunitense Jackson Withrow e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, ma sin da subito si è capito che il match difficilmente si sarebbe giocato: oltre al ritardo dovuto alla pioggia, l’asiatica ha dovuto prima disputare il terzo set del match di secondo turno di doppio femminile.