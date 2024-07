Volley, l’Italia vola in finale agli Europei U18: Polonia ko, Zlatanov e Cremoni in cattedra

L’Italia si è qualificata alla finale degli Europei Under 18 di volley maschile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Gli azzurri hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-23; 21-25; 25-18; 25-23) in una semifinale tiratissima e si sono così guadagnati il diritto di battagliare per il titolo continentale di categoria, dopo aver già vinto le ultime due edizioni: l’appuntamento è per domenica 21 luglio (ore 17.30), quando i ragazzi di coach Monica Cresta incroceranno la Francia, oggi capace di liquidare la Spagna con un secco 3-0.

L’Italia ha saputo rimontare da 18-21 nel primo set ed è riuscita a imporsi, mentre nel secondo parziale è successo l’esatto contrario: avanti 20-17, gli azzurri hanno subito il rientro dei biancorossi, capaci di pareggiare i conti. Terzo set dominato in lungo e in largo da parte della nostra Nazionale, che ha poi recuperato da 1-5 nella quarta frazione e ha vanificato il tentativo di recupero sul 20-17 e 22-20 per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Gianluca Cremoni (18 punti) e gli schiacciatori Nicolò Garello (15 punti, 3 muri) e Manuel Zlatanov (20 punti, 3 muri) sotto la regia di Bryan Argilacos (7), buona prova anche da parte dei centrali Alessandro Benacchi (7) e Lorenzo Ciampi (8, 3 muri), Andrea Giani il libero. Alla Polonia non sono bastati Oskar Trawka (13) e Marcel Kicinski (11).