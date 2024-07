Volley, l’Italia spreca cinque match-point e perde la finale contro la Francia: argento agli Europei U22

L’Italia ha perso la tiratissima finale degli Europei Under 22 di volley maschile, andata in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Andata sotto per 0-2 contro la Francia, gli azzurri sono riusciti a ribaltare la contesa dominando il terzo parziale e imponendosi nella quarta frazione annullando ben quattro match-point non consecutivi.

Tie-break infuocato, i transalpini hanno due match-point sul 12-14 ma gli azzurri li annullano e ai vantaggi si procurano ben cinque occasioni per chiudere i conti, ma le falliscono e i Galletti ne approfittano per conquistare il titolo continentale di categoria. La nostra Nazionale non è riuscita a replicare il successo ottenuto due anni fa battendo proprio i Galletti nella sfida conclusiva, cedendo alla Francia con il punteggio di 3-2 (25-19; 25-20; 14-25; 28-30; 22-20).

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Tommaso Barotto (28 punti, 4 ace) e lo schiacciatore Mattia Orioli (20), affiancato di banda da Lorenzo Magliano (6), Riccardo Iervolino (2) e Federico Roberti (3). Il palleggiatore Alessandro Fanizza si è affidato anche ai centrali Nicolò Volpe (8 punti, 3 muri) e Mattia Eccher (5). Tra le fila della Francia, che aveva già battuto i ragazzi di coach Vincenzo Fanizza nella fase a gironi, hanno brillato gli attaccanti Mathis Henno (19 punti), Henri Leon (13) e Hilir Henno (25 punti).