Volley, la Polonia ribalta il Brasile al tie-break. Italia in testa alle Olimpiadi: attesa per lo scontro diretto

La Polonia ha sconfitto il Brasile per 3-2 (22-25; 25-19; 19-25; 25-23; 15-12) nel big match che ha aperto la giornata riservata al torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I biancorossi si sono imposti in rimonta, dopo essere stati sotto per 1-2 e avere recuperato da 12-14 nella quarta frazione. Tie-break al cardiopalma con i biancorossi in vantaggio per 9-5 e 12-9, i verdeoro rimontano fino al 12-12 e poi i Campioni d’Europa piazzano l’affondo risolutore.

L’Italia ha osservato con grande interesse questo incontro e resta al comando solitario della Pool B con due successi (sei punti) davanti alla Polonia (due affermazioni, sei punti): lo scontro diretto di sabato 3 agosto (ore 17.00) sarà decisivo per il primato del raggruppamento, cruciale anche per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta. Il Brasile è invece terzo, senza successi e con un solo punto: il secco 3-0 che rifilerà all’Egitto basterà per essere tra le due migliori terze e proseguire la propria avventura ai Giochi?

La Polonia ha fatto la differenza al servizio (14 ace contro 3) e ha sfruttato gli errori degli avversari (26 contro 20). Prova stellare da parte dello schiacciatore Wilfredo Leon (26 punti, 3 ace, 2 muri) affiancato di banda da Aleksander Sliwka (3) nei primi due set e poi da Kamil Semeniuk (11). In doppia cifra anche il bomber Bartosz Kurek (11) e il centrale Mateusz Bieniek (10), affiancato in reparto da un superbo Jakub Kochanowski (15 punti, 2 ace, 2 muri). Al Brasile, sotto la regia di Bruninho, non sono bastati Ricardo Lucarelli (18), Darlan Souza (17), Adriano Fernandes (18) e Yoand Leal (9).