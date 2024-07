Volley, Italia seconda nel girone delle Olimpiadi. La Polonia sfrutta il quoziente set, gli azzurri ipotecano i quarti

L’Italia ha esordito con una vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo il Brasile per 3-1 nella grande Classica della pallavolo internazionale andata in scena nella capitale francese. La nostra Nazionale si è imposta di carattere contro i verdeoro, riuscendo a rimontare nella prima frazione e ad annullare un set-point nel secondo parziale. Successo di enorme caratura tecnica per i Campioni del Mondo, che ora si trovano al secondo posto nella classifica della Pool B.

Gli azzurri sono infatti dietro alla Polonia a causa del quoziente set: i Campioni d’Europa hanno vinto la partita di giornata contro il poco quotato Egitto, imponendosi con il massimo scarto e issandosi al comando del girone. I bianconeri hanno all’attivo un successo e tre punti, ma un quoziente set massimo contro il 3.000 degli azzurri, anche se chiaramente l’affermazione contro i verdeoro ha ben altro peso tecnico rispetto a quella conquistata contro gli africani.

Ricordiamo che le prime due classificate di ogni girone e le migliori due terze si qualificheranno ai quarti di finale, nei fatti l’Italia ha messo in cassaforte il passaggio del turno (per esserne matematicamente certi basterà regolare l’Egitto tra tre giorni, squadra tecnicamente inferiore ai ragazzi del CT Fefé De Giorgi). La Polonia tornerà in campo tra quattro giorni per incrociare il Brasile, poi il girone si chiuderà con lo scontro diretto tra gli azzurri e i biancorossi.

CLASSIFICA POOL B VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

1. Polonia 1 vittoria (3 punti), quoziente set MAX, quoziente punti 1.415

2. Italia 1 vittoria (3 punti), quoziente set 3.000, quoziente punti 1.010

3. Brasile 0 vittorie (0 punti), quoziente set 0.333, quoziente punti 0.989

4. Egitto 0 vittorie (0 punti), quoziente set 0.000, quoziente punti 0.706