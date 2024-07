Volley femminile, sorteggiati i gironi della prossima Champions League: Milano trova ancora il Vakifbank

Ieri si è svolto in Lussemburgo il sorteggio del turno preliminare e soprattutto della fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile, che vedeva coinvolte ben tre squadre italiane: Conegliano, Milano e Scandicci. Nella prossima stagione verrà reintrodotta la formula della Final Four, in programma il 3 e 4 maggio, con le cinque vincitrici dei gironi ammesse direttamente ai quarti mentre le seconde e la miglior terza dovranno passare dal barrage.

Cominciamo dalle campionesse in carica di Conegliano, inserite nel girone A con le polacche del Developres Resovia, le campionesse di Bulgaria del Plovdiv e la vincente dello spareggio tra le bosniache dello ZOK Gacko e le croate del Mladost Zagabria. Sorteggio più sfortunato sulla carta per la Vero Volley Milano, finalista dell’ultima edizione.

Il club lombardo, finito nella pool C, ritroverà infatti il VakifBank Istanbul mentre il raggruppamento verrà completato dalle slovene del Calcit Kamnik e da chi vincerà il playoff tra Porto e Gran Canaria. Gruppo E infine per Scandicci, che incrocerà nella prima fase le polacche del Bielsko-Bala, le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart e una tra Rabotnicki Skopje (Macedonia) e C.S.O. Voluntari 2005 (Romania).