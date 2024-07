Volley femminile, l’Italia vince gli Europei Under 22! Ribechi e compagnie travolgono la Serbia a Lecce

L’Italia ha vinto gli Europei Under 22 di volley femminile, sconfiggendo la Serbia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-23) nella finale andata in scena al Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” a Lecce. La nostra Nazionale ha conquistato il titolo continentale di categoria per la seconda volta consecutiva, confermandosi ai massimi livelli internazionali con questo gruppo che lo scorso anno si mise al collo la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21.

Le ragazze di coach Mencarelli sono state impeccabili nell’arco dell’intera settimana in Puglia, vincendo i cinque incontri disputati e sconfiggendo tutte le avversarie di rango del torneo, ovvero Turchia, Polonia e Serbia. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Anna Adelusi (12 punti) e delle schiacciatrici Stella Nervini e Beatrice Gardini (11 punti a testa), sotto la regia di Chidera Eze e Valentina Bartolucci. C’è stato spazio anche per la bomber Virginia Adriano (5), al centro Katja Eckl (5 punti) e Veronica Costantini (6), la capitana Manuela Ribechi si è confermata un eccellente libero.

Il primo set è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte: le azzurre si sono trovate sotto per 11-14, hanno recuperato e si sono issate sul 18-15 e 23-20, hanno sprecato tre set-point consecutivi (24-24) e poi ai vantaggi hanno chiuso i conti. Nel secondo parziale la lotta è stata serrata fino al 12-12, poi l’Italia ha piazzato un break micidiale (19-13) e ha tramortito la resistenza delle balcaniche. La nostra Nazionale ha approcciato meglio il terzo set (6-4), ma una volta raggiunto il pareggio a quota 11 ha subito un break micidiale (11-17): sembrava lo strappo decisivo verso la quarta frazione e invece le ragazze di Mencarelli sono riuscite a rimontare (18-18) e poi hanno trionfato in volata.