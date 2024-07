Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 22: Ucraina liquidata con facilità

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei Under 22 di volley femminile, sconfiggendo l’Ucraina con un secco 3-0 (25-16; 25-15; 25-14) di fronte al proprio pubblico del Palazzetto San Giuseppe da Copertino a Lecce. La nostra Nazionale, reduce dal successo contro la Lettonia, non ha avuto particolari problemi di sorta contro un’avversaria decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e si è issata al comando della classifica del proprio girone.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno agganciato al comando la Turchia e domani sera (ore 21.00) andrà in scena lo scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento. Le azzurre sono già certe della qualificazione alle semifinali. Il Commissario Tecnico ha puntato sulla diagonale composta dalla palleggiatrice Chidera Eze e dall’opposto Anna Adelusi, sulle schiacciatrici Beatrice Gardini e Stella Nervini, sulle centrali Veronica Costantini e Katja Eckl, sul libero Manuela Ribechi (capitana).

A mettersi maggiormente in luce sono state Eckl e Gardini con 10 punti a testa, 8 per Nervini e Adelusi, 6 per Costantini, 3 di Eze. Tra le fila dell’Ucraina le migliori sono state Dziuba (9) e Zharkova (6).