Volley femminile, Italia con un ‘buco’ in campo. I problemi di Bosetti e Velasco che deve prendersi un rischio

Caterina Bosetti si sta portando dietro un problema al ginocchio: nella vittoriosa Nations League, disputata nella prima parte dell’estate, era stata impiegata con il contagocce e la sua condizione fisica non sembra essere migliorata più di tanto in avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La schiacciatrice è scesa in campo nella giornata di ieri, ma durante la sfida alla Repubblica Dominicana (vinta per 3-1) non è riuscita a distinguersi come il suo talento le permetterebbe di fare nelle condizioni migliori.

L’apporto in ricezione e in difesa fornito dal martello si rivela sempre importante, ma purtroppo risulta limitata in fase offensiva e contro le caraibiche ha chiuso con cinque punti a referto (3 su 11 in attacco, 2 muri), prima di lasciare il posto a Gaia Giovannini nel corso del terzo set e non ritrovare più il campo. Per il momento risulta frenata quando si trova a schiacciare, con un’efficienza tutt’altro che elevata e con poco potenziale per impensierire le rivali.

Purtroppo la coperta si sta rivelando cortissima di banda: i problemi fisici di Elena Pietrini al termine della stagione di club (ha vinto da protagonista il campionato russo, ma poi si è dovuta operare) e l’infortunio di Alice Degradi quando era già stata convocata per i Giochi, hanno inevitabilmente complicato la vita all’Italia, che purtroppo non ha a disposizione la rosa migliore possibile e che si trova costretta a rivedere alcuni tasselli proprio durante l’evento più importante.

Nella situazione attuale occorre che Myriam Sylla riveda un po’ il proprio gioco e il peso offensivo graverà sempre di più sulla bomber Paola Egonu. L’opzione di utilizzare Ekaterina Antropova come martello non è nei fatti stata più presa in considerazione e il CT Julio Velasco ha intrapreso la via dell’alternanza tra Bosetti e Giovannini, ma c’è anche un’altra carta da giocare: Loveth Omoruyi, chiamata all’ultimo per sostituire Degradi.

Il Guru della pallavolo internazionale potrebbe prendere un rischio in vista delle prossime partite contro Olanda e Turchia, decisive per le sorti del girone. Omoruyi è alla sua prima partecipazione ai Giochi dopo aver vinto tantissimo a livello giovanile (Europei Under 16, Under 19, Under 19, senza dimenticarsi dell’argento ai Mondiali Under 20) e aver giocato molte volte con la maggiore. La 21enne di Lodi, attaccante del Fenera Chieri in Serie A1, ha un buon bilanciamento tra attacco e ricezione e potrebbe anche intendersi con Sylla.