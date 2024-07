Volley, Alice Degradi infortunata: addio Olimpiadi 2024. Lasciato il ritiro, Velasco sceglie la sostituta

Alice Degradi ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana di volley femminile. La schiacciatrice ha rimediato un infortunio nella giornata di ieri (si parla di un problema al ginochio) e ha dovuto abbandonare il gruppo con cui aveva vinto la Nations League mettendosi in luce. L’attaccante lombarda non potrà prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura e si concluderanno domenica 11 agosto, giorno in cui è tra l’altro prevista la finale del torneo di volley femminile.

La 28enne si era ritagliata uno spazio importante, giocando a volte anche al posto di Caterina Bosetti per affiancare Myriam Sylla di banda. Si tratta di un brutto colpo per l’Italia, che dovrà fare a meno di un prezioso martello, ormai entrata di diritto nelle rotazioni e dotata di un’ottima ricezione oltre che di uno spiccato attacco.

Il CT Julio Velasco deciderà nei prossimi giorni la giocatrice con cui sostituirla nella lista per i Giochi: il ballottaggio è tra Stella Nervini (favorita) e Loveth Omoruyi, che proprio ieri sera si sono aggregate al gruppo dopo il problema fisica riscontrato dalla giocatrice inizialmente convocata per la rassegna a cinque cerchi.

Il sogno olimpico si ferma proprio sul più bello per Alice Degradi, che sui suoi profili social ha scritto: “Cara Italia, è sempre stato il mio sogno rappresentarti alle Olimpiadi, il sogno di ogni atleta e anche il mio. Ce l’avevamo quasi fatta. Ma questa è la vita. Farò il tifo per le mie compagne anche da lontano e spero che realizzando il loro sogno realizzino anche il mio“.

L’atleta ha proseguito: “La fortuna non è mai stata dalla mia parte ma col c***o che mollo. Sto già lavorando per tornare in campo anche se non sarà veloce, ma tornerò, e continuerò a lottare per i miei sogni nel cassetto perché la strada è ancora lunga. Grazie a tutti per l’affetto ma ora devo prendermi del tempo per me. Un grosso in bocca al lupo alle mie compagne, e amiche“.